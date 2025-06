Basket Under 17. Medaglia di bronzo ai baby di Consolini

UNAHOTELS 103 FERRARA 95

UNAHOTELS: Hadzhyiev 13, Morcavallo, Ghirardini, Manfredotti L. 17, Manfredotti A. 27, Marras 5, Borzacca, Petacchi 4, Rinaldini 9, Baldasseroni 4, Abreu 24, Cuoghi. All.: Consolini.

FERRARA: Leprini 23, Caporusso 4, Cerlinca M. 5, Cerlinca D. 5, Cappozzo, Azzolin 6, Costaglione 17, Bonora, Segato 6, Zagnoni, Ficetti 11, Cisse 18. All.: Santi Parziali: 18-18, 45-45 78-74.

Termina con la medaglia di bronzo, l’avventura alle finali nazionali di Chiusi per la Unahotels. Un risultato di prestigio al termine di una settimana pressoché perfetta se si fa eccezione della semifinale persa in volata che però non macchia la ’pagella’.

Dopo una gara punto a punto, la Unahotels sembra avere la meglio (98-85 al 38’) ma Ferrara rientra sul 101-95 a 22’’ dal gong e ha la palla del -4 però sbaglia entrambe le conclusioni e, infine, Rinaldini fissa il punteggio con un 2/2 dalla lunetta. Devastante Pablo Abreu che ha firmato una doppia-doppia da 24 punti con 10/14 da due e 12 rimbalzi di cui ben 8 offensivi.

Cesare Corbelli