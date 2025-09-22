Basket Under 17. Memorial Sandro Finetti, la Virtus batte tutte le avversarie

Grande successo per la sesta edizione del Memorial Sandro Finetti che si è giocato al PalaPerucatti sabato e domenica. Un torneo fortemente voluto dalla Virtus per ricordare una figura fondamentale per la società di Piazzetta Don Perucatti. In questa edizione a scendere in campo sono state 8 squadre suddivise in 2 categorie: sabato gli under 15 e domenica gli under 17.

Nella giornata di sabato a conquistare la coppa di vincitrice del torneo è stata Prato che ha battuto la Virtus in una finale combattutissima con il punteggio finale di 62-56. Al terzo posto si è piazzata Lucca grazie al successo sui pari età di Use Empoli. Nella categoria riservata agli under 17 sono stati invece i padroni di casa della Virtus Siena a imporsi in finale 85-65 sulla Mens Sana di fronte a un numeroso pubblico. Terza è giunta la Pallacanestro Grosseto vittoriosa su Asciano in volata solamente di 2 lunghezze. Ad impreziosire una manifestazione che ormai è diventata un classico della pre season di basket giovanile è stata la gara del tiro da 3 punti che ha visto scendere in campo un giocatore per squadra. I vincitori sono stati il primo giorno Campobasso di Use Empoli e la domenica Ense della Virtus.

Preziosa la collaborazione della Nobile contrada del Bruco anche nell’edizione 2025: le squadre, gli staff e molti genitori sono stati infatti ospiti della società l’Alba per il pranzo di ieri, un momento che ha visto oltre 100 presenti a tavola in cui è stata ricordata la figura di Sandro Finetti, contradaiolo del Bruco e punto di riferimento per moltissimi anni per tutta la Virtus.

La società ha voluto inoltre omaggiare la moglie Enza con un mazzo di fiori e la contrada del Bruco con una targa di ringraziamento. La giornata di domenica è stata inoltre allietata dalla notizia della nascita di Aurora Spinello, figlia di Andrea, responsabile tecnico del settore femminile rossoblù nonché allenatore della compagine Under 15 eccellenza maschile della Virtus.