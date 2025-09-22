Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket Under 17. Memorial Sandro Finetti, la Virtus batte tutte le avversarie

Basket Under 17. Memorial Sandro Finetti, la Virtus batte tutte le avversarie

Grande successo per la sesta edizione del Memorial Sandro Finetti che si è giocato al PalaPerucatti sabato e domenica. Un...

di GABRIELE VOLTOLINI
22 settembre 2025
Grande successo per la sesta edizione del Memorial Sandro Finetti che si è giocato al PalaPerucatti sabato e domenica. Un...

Grande successo per la sesta edizione del Memorial Sandro Finetti che si è giocato al PalaPerucatti sabato e domenica. Un...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Grande successo per la sesta edizione del Memorial Sandro Finetti che si è giocato al PalaPerucatti sabato e domenica. Un torneo fortemente voluto dalla Virtus per ricordare una figura fondamentale per la società di Piazzetta Don Perucatti. In questa edizione a scendere in campo sono state 8 squadre suddivise in 2 categorie: sabato gli under 15 e domenica gli under 17.

Nella giornata di sabato a conquistare la coppa di vincitrice del torneo è stata Prato che ha battuto la Virtus in una finale combattutissima con il punteggio finale di 62-56. Al terzo posto si è piazzata Lucca grazie al successo sui pari età di Use Empoli. Nella categoria riservata agli under 17 sono stati invece i padroni di casa della Virtus Siena a imporsi in finale 85-65 sulla Mens Sana di fronte a un numeroso pubblico. Terza è giunta la Pallacanestro Grosseto vittoriosa su Asciano in volata solamente di 2 lunghezze. Ad impreziosire una manifestazione che ormai è diventata un classico della pre season di basket giovanile è stata la gara del tiro da 3 punti che ha visto scendere in campo un giocatore per squadra. I vincitori sono stati il primo giorno Campobasso di Use Empoli e la domenica Ense della Virtus.

Preziosa la collaborazione della Nobile contrada del Bruco anche nell’edizione 2025: le squadre, gli staff e molti genitori sono stati infatti ospiti della società l’Alba per il pranzo di ieri, un momento che ha visto oltre 100 presenti a tavola in cui è stata ricordata la figura di Sandro Finetti, contradaiolo del Bruco e punto di riferimento per moltissimi anni per tutta la Virtus.

La società ha voluto inoltre omaggiare la moglie Enza con un mazzo di fiori e la contrada del Bruco con una targa di ringraziamento. La giornata di domenica è stata inoltre allietata dalla notizia della nascita di Aurora Spinello, figlia di Andrea, responsabile tecnico del settore femminile rossoblù nonché allenatore della compagine Under 15 eccellenza maschile della Virtus.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su