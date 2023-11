Basket UNDER 17. Novipiù Cup,. Forlì lotta coi lituani e chiude quarta

Nel pomeriggio di domenica è andata in archivio la Novipiù Cup - Torneo Città di Forlì, con la disputa delle finali sulle tavole dell’Unieuro Arena. Ad aggiudicarsi il trofeo è stata Bassano, uscita a braccia alzate dall’intensa finalissima contro la Stella Azzurra Roma (90-82 il finale). Strappano un risultato di assoluto rispetto i padroni di casa della Pallacanestro 2.015, con la formazione Under 17 che ha chiuso al quarto posto, sconfitta nella finalina dai lituani delllo Zalgiris Kaunas (78-90).

La formazione biancorossa ha lottato ad armi pari contro i quotati rivali, restando in partita fino alla fine, prima di una resa onorevole. Forlì, nel girone iniziale, aveva superato i tedeschi dell’Ibam Monaco per 77-71 e Roseto per 78-72, fermandosi solo dinanzi allo strapotere dei futuri trionfatori di Bassano (73-102). Alle spalle dei ragazzi di coach Gandolfi, chiude al quinto posto l’Ibam Munich (75-72 su Tortona), settima piazza invece per Borgomanero (64-55 su Roseto).

Forlì si è tolta pure la soddisfazione di piazzare un suo ragazzo nel miglior quintetto dell’evento, con Gabriele Pedrotti. Insieme a lui ci sono Carnevale (Bassano), Aizpurs (Stella Azzurra), Buika (Zalgiris) e Bresciani (Tortona). Maikcol Perez, ala classe 2007 di Bassano, è stato premiato come miglior giocatore del Torneo Città di Forlì.