Basket Under 19 Eccellenza. Raggisolaris Academy in corsa per il 2° posto

Risultato storico per la Raggisolaris Academy, qualificatasi matematicamente nelle prime sei nel suo girone del campionato Under 19 Eccellenza (il massimo torneo a livello giovanile in Italia), un traguardo mai raggiunto da nessuna squadra nella provincia ravennate. L’Academy è certa di disputare gli spareggi per entrare tra le migliori sedici che si giocheranno lo scudetto a Roma nelle Finali Nazionali dal 28 aprile al 4 maggio, ma potrebbe anche raggiungere il secondo posto, che le garantirebbe l’accesso diretto. I faentini, ora terzi, dovranno sfruttare al meglio le restanti quattro giornate per provare a superare la Virtus Bologna. Gli spareggi nazionali si giocheranno in campo neutro il 14 e 15 aprile e le vincenti dei quattro concentramenti raggiungeranno le dodici squadre già qualificatesi nella prima fase. Per questo motivo è stata anticipato a sabato 12 aprile alle 20.30 la partita casalinga dei Blacks con Piacenza, per dare modo ai tanti ragazzi che militano anche in prima squadra di raggiungere già domenica la sede degli spareggi. "È un risultato storico e prestigioso per la società – spiega il presidente Cristian Fabbri –. conseguito alla prima partecipazione al campionato di Under 19 Eccellenza grazie al lavoro dello staff tecnico e ai giocatori, a conferma degli ottimi risultati che stiamo avendo in tutti i campionati, dai gruppi con i cestisti più piccoli fino all’Under 19 Eccellenza".

La Raggisolaris Academy ha conquistato uno dei primi sei posti grazie alla rotonda vittoria nel derby a Santarcangelo per 92-59 (24-10; 51-24; 74-38) e scenderà nuovamente in campo lunedì alle 20 al PalaCattani contro San Miniato.

Classifica: Pistoia 2000 38; Virtus Bologna 36; Raggisolaris Academy e Vis 2008 Ferrara 32; Basket Forlì 28; BSL San Lazzaro 26; Victoria Libertas Pesaro 24; Biancorosso Empoli 22; Virtus Siena e Firenze Academy 18; Pino Firenze 12; Don Bosco Livorno 10; Etrusca San Miniato 8; Santarcangelo 4.