Basket, Unieuro Forlì al tappeto da Cividale 58-79
È una delle Pallacanestro 2.015 più tristi di questo avvio di stagione, capace di fare la voce grossa soltanto nel secondo quarto
Terza sconfitta consecutiva per la Pallacanestro 2.015, che viene messa al tappeto da Cividale per 58-79 ed esce tra i fischi sonori dell’Unieuro Arena. È una delle Pallacanestro 2.015 più tristi di questo avvio di stagione, capace di fare la voce grossa soltanto nel secondo quarto contro un’avversaria priva di Francesco Ferrari e con Freeman ai box. Primo quarto da dimenticare per Forlì. Cividale colpisce a ripetizione e trova il +12 (4-16) dopo pochi minuti, quindi tiene le mani sul match (11-22) con i padroni di casa che segnano soltanto tre canestri dal campo. Nella seconda frazione la musica cambia, perché la difesa biancorossa è finalmente energica ed un break di 16-1 vale il sorpasso sul 31-26. Marangon prende in mano l’attacco friulano, ma ora è tutto aperto (36-37). Dopo la pausa lunga, però, Cividale rende il favore: parziale di 2-17 e la squadra di Pillastrini mette le ali (38-54). L’Unieuro è in grandissima difficoltà. Soffre terribilmente sotto canestro e l’attacco è privo di idee. Un piccolo lampo arriva in apertura di quarta frazione (53-65), ma Mastellari getta acqua sul fuocherello e quindi la tripla di Redivo segna addirittura il +21 (56-77) che abbassa la saracinesca sul match.
