Basket, Unieuro Forlì al tappeto da Cividale 58-79

Terza sconfitta consecutiva per la Pallacanestro 2.015, che viene messa al tappeto da Cividale per 58-79 ed esce tra i fischi sonori dell’Unieuro Arena. È una delle Pallacanestro 2.015 più tristi di questo avvio di stagione, capace di fare la voce grossa soltanto nel secondo quarto contro un’avversaria priva di Francesco Ferrari e con Freeman ai box. Primo quarto da dimenticare per Forlì. Cividale colpisce a ripetizione e trova il +12 (4-16) dopo pochi minuti, quindi tiene le mani sul match (11-22) con i padroni di casa che segnano soltanto tre canestri dal campo. Nella seconda frazione la musica cambia, perché la difesa biancorossa è finalmente energica ed un break di 16-1 vale il sorpasso sul 31-26. Marangon prende in mano l’attacco friulano, ma ora è tutto aperto (36-37). Dopo la pausa lunga, però, Cividale rende il favore: parziale di 2-17 e la squadra di Pillastrini mette le ali (38-54). L’Unieuro è in grandissima difficoltà. Soffre terribilmente sotto canestro e l’attacco è privo di idee. Un piccolo lampo arriva in apertura di quarta frazione (53-65), ma Mastellari getta acqua sul fuocherello e quindi la tripla di Redivo segna addirittura il +21 (56-77) che abbassa la saracinesca sul match.