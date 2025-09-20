Basket Unieuro: esordio da dimenticare, ko con Cremona

Forlì, 20 settembre 2025 – Esordio da dimenticare per la Pallacanestro 2.015. Il nuovo campionato si apre con un ko in casa della Juvi Cremona (78-70 il finale), con l’Unieuro costretta ad alzare bandiera bianca dinanzi ad un break di 20-4 a cavallo tra terza e quarta frazione.

Allen ritrova i tifosi forlivesi marcando 23 punti (9/10 al tiro), ma non basta. Forlì parte forte spinta dai canestri di Allen (0-7, poi 5-12), ma l’esecuzione difensiva non è sempre impeccabile e la Juvi torna in partita colpendo dall’arco. Prima con Allinei e McConico (18-16), quindi con Panni nella seconda frazione, trovando per due volte il +5 (32-27 e 38-33).

L’Unieuro, dall’altra parte, resta a galla con un paio di colpi di Aradori e Pepe e, soprattutto, con una buona percentuale dalla lunetta: 40-38 alla pausa lunga. Il match si fa nervoso (coach Bechi espulso per doppio fallo tecnico).

I padroni di casa tengono sempre la testa avanti, Forlì resta in scia con Allen (49-49) ma la tripla di Panni a fil di sirena di fine terzo periodo è un ko tecnico (59-50 al 30’). Anche perché poi si scatena Barbante: 10 punti consecutivi e la Juvi mette le ali sul +16 (69-53). I biancorossi non riusciranno ad andare oltre il -7 (73-66) a -1’45”.