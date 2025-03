Basket Unieuro, vittoria col brivido contro Cremona: finisce 83-82

Forlì, 9 marzo 2025 – Ancora una vittoria col brivido per Forlì. I biancorossi superano la Juvi Cremona 83-82 al termine di un match sempre in equilibrio, addirittura concedendo nel finale agli avversari il possesso del sorpasso.

Con quattro uomini in doppia cifra (21 punti per Gaspardo e Perkovic), i forlivesi scalano così posizioni in classifica salendo a quota 36 punti.

La Pallacanestro 2.015 parte in quinta. Approfittando di ogni ‘dormita’ avversaria, i padroni di casa trovano il +14 (18-4) a metà primo quarto. L’illusione però termina ben presto, perché Cremona torna rapidamente a contatto (23-21) e poi mettono addirittura la freccia a inizio seconda frazione (25-27).

Il momento è delicato e l’Unieuro si aggrappa a Gaspardo (35-30), quindi chiude a doppia mandata la difesa toccando così il +6 (39-33), nonostante gli ospiti siano pimpanti.

Cremona fa la voce grossa nel terzo parziale. Quattro bombe mettono le ali agli ospiti, che si ‘sbarazzano’ della sfuriata di Harper (46-41, poi 53-49) volando sul +7 con un break di 1-12 (54-61).

Forlì non ci sta e un Pollone in stato di grazia risponde per le rime: break di 12-0 e contro-sorpasso sul 66-61 e quindi 73-65.

La Juvi trova più volte il -3, Massone segna l’83-82 a -45” e riapre tutto, anche perché Perkovic non trova il canestro della sicurezza a -23”.

A una manciata di secondi dalla sirena, così, Tavernelli è provvidenziale a ‘sporcare’ il possesso avversario e propiziare il recupero.