Basket. Use, domani test e presentazione. Dall’ultima amichevole note positive

Ancora utili indicazioni dall’ultima amichevole disputata al Pala Sammontana di Empoli contro la pari categoria Galli San Giovanni per l’Use Rosa Scotti, che continua a preparare il debutto nel nuovo campionato di Serie A2. Le biancorosse hanno infatti vinto, ma va tenuto conto che le valdarnesi si sono presentate con qualche assenza e dopo aver giocato un’altra partita il giorno precedente. "Galli sulla carta resta una squadra più forte di noi – ammette coach Alessio Cioni –, quindi il fatto che noi abbiamo vinto questa amichevole, pur azzerando i diversi tempini, non è indicativo. Siamo arrivate più fresche alla partita e, in questa fase, è naturalmente un aspetto che conta molto, specie per una squadra giovane come la nostra. A tratti abbiamo fatto vedere cose positive. Ci stiamo cercando e conoscendo e la cosa mi fa piacere. Ovviamente dobbiamo lavorare su tante situazioni come normale che sia, ma ad ora siamo soddisfatti di quanto visto. Diciamo che stiamo costruendo le fondamenta della nostra stagione". La Scotti tornerà adesso in campo domani alle 18.30 ospitando al Pala Sammontana il Jolly Livorno in un altro test pre-campionato. La serata non si esaurirà però con la partita, ma proseguirà a partire dalle 21 con la presentazione ufficiale delle due prime squadre dell’Use, la femminile di A2 e la maschile di B Interregionale: giocatori, giocatrici e tutti gli staff sfileranno in campo per salutare i tifosi e brindare tutti insieme. Intanto, coach Alessio Cioni ha ricevuto l’Oscar Lbf come miglior allenatore della serie A2 grazie al trionfale successo in Coppa Italia dello scorso marzo, primo trofeo in casa empolese. Il tecnico di Castelfiorentino riceverà il premio durante il weekend dell’opening day di Serie A1 (4 e 5 ottobre prossimi), nella serata che raccoglie le eccellenze dell’ultima stagione sportiva.