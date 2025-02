Basket. Use Rosa alla ricerca della continuità

Dare continuità agli ultimi due successi e ritrovare la vittoria in trasferta sono gli obiettivi dell’Use Rosa Scotti, che stasera alle 18 sarà di scena a La Spezia. "Leghissa a parte stiamo bene – esordisce coach Alessio Cioni –, veniamo da due buone partite ma con ancora alti e bassi che dobbiamo riuscire ad eliminare. Le nostre avversarie stanno passando un periodo difficile ma è un gruppo che ha carattere ed energie mentali importanti, come ci ricordiamo bene dall’andata dove vincemmo dopo due supplementari e dove loro non mollarono mai. Per portarla a casa la ricetta è sempre la stessa, ovvero la mentalità operaia. Se riusciremo a mantenerla potremo tornare a vincere anche fuori". Due le ex della sfida, Colognesi in casa empolese e Castellani nelle fila di Spezia, che arriva a questa sfida dopo due sconfitte consecutive. In classifica le liguri hanno 14 punti.