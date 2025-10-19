Basket, va ad una lucida IES il derby con Ponsacco, in Divisione Regionale 2

Pisa, 19 ottobre 2025 – Continua la striscia positiva per la IES Sport Pisa, che supera in casa il forte Ponsacco, in uno dei derby della seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno lottato alla pari con gli avversari, piazzando il colpo decisivo nel finale.

LA CRONACA – In un match tirato fin dai primi minuti, sempre punto a punto, i locali di coach Campani provano un piccolo allungo a 11 secondi dal riposo, con un’importante tripla, ma a 3 secondi, gli avversari ottimizzano con un canestro di Boschi quasi da metà campo (36-34). Al rientro dagli spogliatoi Ponsacco spinge e raggiunge un vantaggio massimo di 9 lunghezze, ridotte a 4 al termine del terzo periodo (49-53). Nell'ultimo quarto la IES rimette in equilibrio la partita e, a 2’ dalla conclusione, si porta in vantaggio di 5 punti; gli ospiti però non ci stanno e, con una bomba di Cartacci, riducono lo svantaggio ad un solo canestro. I blues gestiscono il vantaggio sul pressing avversario e Raimo subisce fallo a 18 secondi dalla fine, suggellando il successo con 2/2 ai liberi.

I VALORI – Su nove giocatori a segno, sono quattro quelli in doppia cifra, Bonasera, Fruzza, Sciamanda e Raimo.

IES-PONSACCO 70-66

Progressivo: 18-17, 36-34, 49-53

IES: Timpano 2, Giusfredi 7, Bonasera 14, Fruzza 10, Pioltino 4, Ruschi, Sciamanda 15, Buzzo 5, Raimo 11, Rugi 2, Perfetti, Prampolini. All.: Campani.