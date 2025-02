Basket. Vela contro l’ex Taylor vuole essere Audace

Vela Viareggio tra le proprie mura per il confronto, nella quarta di ritorno, con l’Audace Pescia dell’ex Taylor. L’avversario è tra i più forti del girone (26 punti) e non sarà facile un successo. Il peggio è che gli uomini di Bonuccelli non potranno contare su l’incoraggiamento del loro pubblico visto che l’incontro sarà giocato a porte chiuse per la squalifica (immeritata) dopo l’esagerato rapporto degli arbitri, per tutti i veri responsabili della sconfitta nel precedente incontro casalingo. Lasciando perdere questo (cose che accadono) sappiamo che Ghiselli e compagni hanno tutta l’intenzione di vender cara la pelle e, pubblico o non pubblico, daranno il massimo per regalare un’ennesima soddisfazione. Per ora tutti disponibili e squadra al completo al momento di prendere il via. Un via particolare domani alle 18,15. Sì avete letto bene, proprio in una domenica di carnevale con il corso in programma. Ma poco male: al palasport di Camaiore le porte sono chiuse.

e.d.s.