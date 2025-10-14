Acquista il giornale
Basket Vela, una sconfitta amara. Fatali gli ultimi dieci minuti di gioco

La partita è stata equilibrata nei primi tre quarti, poi nell’ultimo i padroni di casa hanno preso il sopravvento.

di ERALDO DISIMO
14 ottobre 2025
Valdicornia 67 Vela Viareggio 56

ARCADIA VALDICORNIA: Donati 2, Carducci 13, Biagetti 15, Magnolfi 5, Macchi, Bartolini 4, Barontini 7, Papi 9, Stecca, Malvone 9, Agostini 3, Bucciantini. All. Gistri.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 22, Romani 2, Bertuccelli 8, Biagiotti 6, Lopes Siera 4, Bo 5, Pasquini, Ghiselli 5, Nieri, Giannecchini 4. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Zucchini di Grosseto e Sbaragli di Casole d’Elsa. Note: parziali 16-20; 32-30; 44-44; 67-56.

CAMPIGLIA MARITTIMA – Sa tanto di amaro la sconfitta del Vela in trasferta contro Valdicornia nella seconda di campionato. Sì perché la partita è stata equilibratissima nelle prime tre frazioni con le due contendenti sempre a combattere punto a punto. Un Vela meritatamente avanti al termine della prima 16-20, appena sotto di due al riposo 30-32, e pari alla fine della terza 44-44. Come dire tutto da giocarsi negli ultimi dieci minuti. Proprio quelli che, ahimè, hanno visto soccombere gli uomini di Bonuccelli fino ad allora perfetti. Purtroppo succede. E’ qui che, inaspettatamente, i padroni di casa prendono il sopravvento e, dopo sei dei dieci minuti ancora da giocare, sono per la prima volta, ampiamente avanti (58-51) e niente possono fare i viareggini se non subire ancora fino al risultato finale. Un meno undici che non rispecchia affatto come si è svolta la partita. Per i bianconeri un insuccesso che, sotto certi effetti, incoraggia per il futuro. Una bella prova di tutti con Biagiotti ottimo rimbalzista, Albizzi sopra quota venti e Bertuccelli sempre ben attivo. Il tutto senza togliere niente agli altri che hanno tutti offerto un’ottima prova all’altezza del loro valore. Insomma, anche dopo due sconfitte consecutive l’ambiente è sereno e lascia intendere che presto arriverà il primo successo. Già da sabato prossimo a Camaiore contro Castelfranco ancora a digiuno di vittorie come Vela, Calcinaia, Donoratico, Pisa e Pontedera. Una bella e numerosa compagnia non c’è che dire.

Eraldo Di Simo

