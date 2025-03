Basket. Vignola si arrende tra le mura di casa

Cade l’imbattibilità casalinga, nel girone di ritorno, della Roadhouse Vignola (Cappelli 25, Perez 13, Papotti 12, Torricelli 11), che deve inchinarsi 78-88 al CVvd Casalecchio. L’inizio è di marca giallo-nera (+5 alla prima sirena), con il vantaggio che rimane di 1 sola lunghezza alla pausa. Nel secondo tempo, Cvd rientra, tornando sotto e sorpassando grazie al protagonista dell’ultima frazione, ovvero Casu, che piazza 14 dei 19 punti personali negli ultimi 10’, garantendo ai suoi il referto rosa.

Divisione Regionale 1: la poule play-off comincia nel migliore dei modi per Modena Basket (Guazzaloca 19, Guardasoni M. 14, Nasuti 11), vittoriosa 79-63 sui Villanova Tigers. Mo.ba sfodera una prestazione da 14 triple mandate a bersaglio, cominciando sulle ali del trio Guazzaloca-Nasuti (foto)-Morgotti (19-16). Il 44-33 della pausa, diventa 47-41 con Zannoni ma 5 triple consecutive modenesi danno il largo ai padroni di casa (77-55), che gestiscono fino al definitivo +16.

Serie B femminile: vittoria (ventiduesima filata), della Wamgroup Cavezzo (Verona 27, Kolar 10), 65-56 su una Faenza che rimane in gara fino alle battute finali. Dopo il 12-14 di fine primo quarto, Cavezzo ingrana; Kolar sale in cattedra, nel secondo tempo, prendendo per mano le proprie compagne. Con la Wamgroup avanti di 6 a 10’ dal termine, Verona chiude la pratica permettendo a Cavezzo di esultare. Stop esterno per Piumazzo (Melloni 14, Zarfaoui 10), sconfitta 72-65 sul campo di Puianello.

Davide Ceglia