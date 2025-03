Basket, vince la IES Pisa, nel derby di Divisione Regionale 2 con US Livorno

Pisa, 3 marzo 2025 – Secondo successo consecutivo per la IES Sport Pisa, in casa contro Brusa US Livorno, nella settima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, sono sempre stati avanti, con un vantaggio in doppia cifra nella seconda metà di gara. Fruzza e compagni compiono così un passo molto importante verso la salvezza senza passare dai play-out e si avvicinano all’ottava posizione, occupata proprio dai livornesi, con cui adesso sono in vantaggio nella differenza canestri degli scontri diretti.

LA CRONACA – Partiti bene, con buone giocate da sotto e da fuori, i biancocelesti hanno concluso il primo quarto con un vantaggio significativo (25-14), per poi rilassarsi nel secondo, in cui hanno perso parecchi palloni, concedendo a US Livorno di rientrare con insidiosi contropiede, che non hanno però mai messo in discussione la leadership dei pisani, andati al riposo lungo al comando per 39-35. I biancocelesti sono tornati in campo tonici e determinati, riuscendo ad allungare in virtù di buone scelte di tiro da tre e buone palle rubate, che hanno consentito di mantenere un buon margine di vantaggio alla fine del terzo periodo (62-50). Nel quarto, i ragazzi di Campani arrivano a raggiungere i più 15, gestendo bene il vantaggio quasi fino a pochi secondi dal termine, quando gli ospiti hanno provato a ridurre lo svantaggio e sono arrivati a meno 10 cercando di mantenere la differenza canestri a loro favore, ma un fallo su Rugi, che realizza 1 su 2 in lunetta ed una tripla di Fruzza hanno permesso di ribaltare lo scarto a vantaggio dei biancocelesti.

I VALORI – In una serata complessivamente positiva, da segnalare le prove dei tiratori Fruzza e Raimo, autori rispettivamente di 26 e 22 punti, con medie oltre il 50% da tre, e la prestazione di Giusfredi, che ha dato ritmo e sicurezza in campo nella gestione della gara, oltre ai tanti palloni rubati, ai rimbalzi catturati in difesa e ai falli subiti.

IES Sport Pisa-Brusa US Livorno 77-64

Progressivo: 25-14, 39-35, 62-50

IES Sport Pisa: Villani 4, Tasca, Giusfredi 5, Timpano 1, Bonasera 9, Fruzza 26, Rugi 6, Gravina, Ruschi, Sciamanda 4, Veneziani, Raimo 22. All.: Campani.