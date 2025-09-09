Basket. Vista una buona Halley contro Jesi

Seconda amichevole per la Halley Matelica che a Castelraimondo ha ospitato la General Contractor Jesi, una delle big del campionato di B nazionale. Particolare per il format scelto dalle squadre, viste le numerose assenze su entrambi i fronti: due quarti da 12 minuti ognuno, con tabellone azzerato alla fine del primo parziale. La squadra jesina ha dominato il parziale d’avvio (16-29), sorretta da grandi percentuali al tiro da fuori (12 le triple segnate in 24’ dai biancoblu). La Halley, con Mariani all’esordio dopo lo stop precauzionale di mercoledì contro Civitanova, ha trovato però fiducia - dopo l’intervallo - ed è riuscita a togliersi la soddisfazione di portare a casa il secondo parziale (24-19). Per domani alle 17 altro test, stavolta sul campo della Ristopro Fabriano. Poi, sabato i ragazzi di coach Trullo affronteranno alla "Bombonera" la Sutor Montegranaro. Il tabellino della Halley: Marrucci 2, Pacini, Panzini 3, Franch 3, Fea 2, Weht, Dell’Anna 1, Mozzi 3, Mazzotti 4, Mariani 10, Mattarelli 12.

m. g.