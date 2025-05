Basket, agevole vittoria per l’Unahotels Reggio contro Pistoia. Ai playoff la sfida con Trapani

Reggio Emilia, 11 maggio 2025 – Vittoria senza patemi, e senza troppe energie spese per l’Unahotels, che chiude la regular-season battendo la già retrocessa Pistoia. Ora l’attendono i quarti playoff, che inizieranno il prossimo weekend. In essi i biancorossi sfideranno, da settimi, Trapani, che perdendo a Bologna, ha lasciato la leadership proprio alle Vnere. I siculi, nella sfida con Reggio, avranno dalla loro il vantaggio del fattore campo.

Riguardo al match contro l’Estra, primattori in casa reggiana uno scatenato Faried, ben coadiuvato da Barford, Smith e Uglietti, con Winston a dettare i ritmi. In avvio di gara ha prevalso la relativa intensità con cui le due formazioni hanno affrontato il match, questo ha prodotto punteggio relativamente basso e tanti errori, con score in equilibrio. Analogo l’andamento del secondo periodo dove a dare un po’ di pepe alla gara è stato il duello sotto le plance tra Faried e Paschall, oltre a qualche colpo di classe dei reciproci esterni.

Al ritorno dall’intervallo lungo Reggio ha provato a scappare via grazie ai minuti da dominatore di Faried. Pistoia però è riuscita a rientrare sull’asse Forrest-Allen. Il match si decide a metà dell’ultimo quarto: il break decisivo lo propizia Winston, Faried, Uglietti e Smith lo consolidano. Al 5’ i padroni di casa arrivano al +14. Da quel momento è pura accademia e c’è gloria per i giovani del vivaio, Carboni e Deme, all'esordio in serie A. Quest'ultimo ha realizzato anche il suo primo canestro.

UNAHOTELS: Barford 14, Winston 11, Gombauld 4, Smith 15, Uglietti 10, Deme 2, Carboni, Fainke, Faried 22, Grant 2, Chillo 4, Cheatham 2. All.: Priftis ESTRA: Benetti 6, Della Rosa 5, Ceron 1, Paschall 9, Pinelli, Cooke 12, Forrest 17, Boglio 4, Stoch 3, Saccaggi 4, Allen 8, Valerio Bodon 3. N.e.: Pinelli e Stoch. All.: Okorn Arbitri: Michele Rossi, Giulio Pepponi, Matteo Lucotti Parziali: 22-20, 40-36, 62-58 Note: spettatori: 3751; tiri da 3: Unahotels 6/20, Estra 9/28; tiri liberi: Reggio Emilia 18/18, Pistoia 11/23. Rimbalzi: 41-40.