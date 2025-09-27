Basket, volti noti e facce nuove per la Pallacanestro Femminile Pisa in serie C

Pisa, 27 settembre 2025 – Ad un mese dall’avvio del campionato di serie C, la Pallacanestro Femminile Pisa si dimostra compagine che va in continuità, con due innesti di categoria.

LA FORMULA - Il campionato di serie C prevede la disputa di un girone a 11 squadre, insieme ad Altopascio, Pontedera, Montecatini, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, PF Firenze, Baloncesto Firenze, Chimenti Livorno e Virtus Siena. Al termine della regular season, le squadre classificate ai primi quattro posti saranno ammesse ai play-off per una promozione in serie B, mentre le ultime quattro prenderanno parte ai play-out per una retrocessione in Promozione.

LA SQUADRA – Reduce da due stagioni di ottimo livello in crescendo, in cui era arrivata a disputare lo spareggio per la serie B, perso con onore contro Laurenziana Firenze e, con la Pallacanestro Firenze, la PF ha fallito l’accesso ai play-off nel campionato 2023-24, per poi ritrovarlo nella scorsa stagione, dopo un ottimo finale sotto la guida del confermaton coach Carlo De Filippis, subentrato in corsa al non più disponibile Stefano Zari. Costrette per motivi fisici o di lavoro a perdere Francesca Nannini e Marta Cioni, la rosa biancorossa parte dalle conferme di Margherita Benedettini, Giulia Nesti, Matilde Marcolini, Carola Beccari, Francesca Ferri (capitano), Silvia Barghini, Bianca Garruto, Ashily Ward, Chiara Sgorbini, Trisha Edu Mengue, Elisa Fazi e Giulia Angori, a cui si aggiungono due atlete provenienti dal Viareggio, che quest’anno non si presenterà al via in campionato. Si tratta di due giocatrici esperte della categoria, Martina Troisi e Ginevra Biancalana, in grado di dare un apporto significativo al gruppo. Completano il quadro quattro giovani del 2007 che di volta in volta verranno convocate in prima squadra, con l’obiettivo, esplicito, della società di favorirne la maturazione.

BENESSERE A 360° - “Sempre con l’intenzione di far crescere, anche professionalmente, le ragazze e di rendere un servizio importante per lo spogliatoio e le famiglie -ci racconta con orgoglio la presidente Laura Guerrini- è stata stipulata una convenzione con le dottoresse/giocatrici Marta Cioni, fisioterapista, Giulia Nesti, nutrizionista e Carola Beccari, psicologa, per offrire un servizio di benessere a 360° a tutte le atlete tesserate e ai loro familiari”.