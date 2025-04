Basket: Weekend di Scontri Decisivi per le Squadre Bolognesi tra Playoff e Salvezza

Fine settimana ricalendarizzato all’ultimo momento sulle doghe delle ‘minors’ bolognesi, che a causa della giornata di esequie di Papa Francesco in programma oggi, non scenderanno in campo stasera in ossequio al decreto governativo: molte infatti le gare anticipate, mentre tutto regolare invece nella giornata di domani.

Ma andiamo per ordine. Gli occhi sono infatti puntati sulla chiusura della seconda fase di Interregionale, coi New Flying Balls di coach Matteo Lolli che domani alle 18 si giocheranno l’accesso ai playoff sul parquet della Stella Azzurra Viterbo. Ad oggi i ‘palloni volanti’ viaggiano all’ottavo posto nei play-in Gold della Conference Centro, quindi virtualmente dentro i quarti di finale (serie al meglio delle 3 gare con lo schema canonico 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 e 4 vs 5), ma in una classifica molto condensata con 6 squadre in 2 punti e ancora innumerevoli scenari possibili.

Quaranta minuti ad alta tensione invece per il Bologna 2016 del presidente Rossano Guerri, che domani alle 17 riceverà San Bonifacio per un testa a testa che vale la stagione: questo perché i rossoblù, i veronesi e Reggio Emilia sono appaiate al secondo posto dei play-in Out (Conference Nordest) a quota 22 punti e sono tutte a caccia di un successo per entrare nei primi 3 posti che garantirebbero la salvezza senza passare dai playout. Una sconfitta di Bologna potrebbe fare uscire coach Giovanni Lunghini e soci dal trittico di testa e portare, dopo un’ottima seconda fase di campionato, alla gogna playout: in questo caso sono si giocano 2 semifinali separate (2 le retrocessioni) al meglio delle 3 gare e con la formula 4 vs 11 e 7 vs 8 da una parte, 6 vs 9 e 5 vs 10 dall’altra.

Qualche spostamento arriva invece dai campi della serie C, per l’attesissimo inizio dei playoff: 3 turni al meglio delle 3 gare, con la vincente che andrà a giocarsi la finale di Conference (A vs B e C vs D) per un posto in Interregionale 2025/2026. Anticipata a ieri sera infatti il derby fra Virtus Medicina e Cmp Granarolo, mentre domani sarà il turno di Lg Competition-Francesco Francia (ore 17), Cmo Ozzano-Cvd Casalecchio (ore 18) e Molinella-Scandiano (ore 20,30). Posticipato anche gara-1 del primo turno playout fra Sg Fortitudo e Novellara, che scenderanno in campo domani alle 21.

Terza giornata di ritorno nelle poule-promozione e retrocessione della Divisione Regionale 1. Nel girone V1 della promozione giornata clou per la caccia al secondo posto: domani alle 18 Budrio riceverà Bertinoro per provare a portarsi in solitaria alle spalle della regina Piacenza. Nel girone V2 situazione analoga per la Vis Persiceto, che in simultanea ospiterà Faenza, con un occhio all’altra sfida Lugo-4 Torri. Tante le gare da spostare nella poule-retrocessione.