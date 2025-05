Basketball Club Lucca trionfa in rimonta contro Riso Scotti Pavia nei play-off

BCL 82 RISO SCOTTI 72

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Drocker 18, Lippi 9, Dubois 18, Barsanti 6, Simonetti 4, Tempestini, Del Debbio 14, Vignali 9, Trentin 12, Cirrone All.: Olivieri.

RISO SCOTTI PAVIA: Smith 30, Carpani, Bogunovic 17, Temporali, Hidalgo 12, Apuzzo 5, Manna, Avanzini 5, Lomele 3, Moro. All.: Cristelli.

Arbitri: Russo e Parigi di Firenze.

Note: parziali 13-15, 33-38, 58-66.

LUCCA - Due sconfitte nei play-in, ma stavolta, nei play-off per la "B" nazionale, vince Lucca, con l’ennesima rimonta della stagione. Gara equilibrata, con Pavia che si dimostra squadra di rango. Si decide tutto nell’ultimo quarto, quando i lombardi vanno avanti di otto, sul 58-66, con Smith che prosegue il suo show con una tripla; risponde Drocker dai 6,75. Palla persa per gli ospiti e la rimonta è definitivamente partita.

Drocker è sfortunato, con palla che viene "sputata" dal ferro. Pavia eccede nelle palle perse e Dubois accorcia ancora. Mega stoppata di Vignali e Dubois in contropiede viene fermato al limite dell’antisportivo che, però, non viene concesso. Fallo sul tiro da tre punti di Smith su Drocker che, dalla lunetta, non sbaglia ed è -3 per Bcl: 66-69.

Sale di colpi, per dirla con il mitico Galeazzi nei suoi commenti sugli Abbagnale, la barca, in questo caso biancorossa, di Lucca. Smith, 30 punti, al 34’ viene fermato. La guardia-ala proveniente da Tennessee University, con passaporto olandese, però, si inceppa, grazie alla superdifesa dei padroni di casa. Il parziale è 8-0 per Bcl.

Coach Cristelli rimette in campo Bogunovic, 17 punti al 35’, con 47 punti realizzati da questi due giocatori sui 69 totali. Il team di coach Olivieri avrebbe pure la palla del sorpasso, ma c’è un errore. La parità è solo rimandata: Trentin firma il 69-69. Pavia non segna da 5’ e sembra non averne più fisicamente. Hidalgo e compagni hanno siglato solo una tripla in 7’. Trentin, dalla lunetta, firma il sorpasso, con Del Debbio che, da tre, porta i suoi sul +4, con il tabellone che recita 73-69. Poi ci pensa Dubois per il 76-69. Parziale di 24-6 per Barsanti e compagni nel quarto periodo, nel quale Pavia non ha mai segnato da due punti. Gara uno è di Lucca.

Ancora una volta ha deciso la difesa, anche se i quattro giocatori in doppia cifra per coach Olivieri hanno inciso, eccome. Però, ormai, è un marchio di fabbrica. Non può essere un caso. Molte gare, in questa stagione, Bcl le ha vinte partendo di... rincorsa. E’ come se si accendesse un magico interruttore e gli avversari non trovassero più il canestro. Sarà una serie che offrirà spettacolo.

Intanto Lucca è avanti 1-0. Mercoledì, alle 20.30, si ritorna sul parquet, in Lombardia, per gara due.

Massimo Stefanini