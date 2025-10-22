Basketr Nella Divisione regionale 1. CmC, finale amaro. Tiene testa al Lucca per trenta minuti

Terza giornata del campionato di divisione regionale 1 e seconda sconfitta consecutiva per il Cmc che a Lucca (sponda Libertas) è superato 91-78 (parziali 23-23, 45-44, 68-60) al termine di una gara giocata in equilibrio per oltre 30 minuti, ma conclusa da un finale amaro. Dopo che il primo quarto termina in perfetta parità, anche la seconda frazione (parziale 22-21) si chiude con un minimo vantaggio per i lucchesi (+1) che provano ad allungare al rientro in campo (+8 dopo 30 minuti di gioco con un parziale di 23-16). La partita è più che mai aperta ma nel quarto e decisivo tempino gli ospiti non producono lo sforzo utile per recuperare. I padroni di casa gestiscono il vantaggio, anzi, con un parziale di 23-18, allungano ulteriormente e chiudono a +13.

Al di là della sconfitta, il primo scorcio di questo campionato (ma soprattutto le ultime due partite) ha acceso i riflettori su una difesa eccessivamente permissiva, che in 120 minuti ha incassato 267 punti, con una media di 2,2 punti a minuto che vanifica ogni sforzo di un attacco che invece, con 253 punti realizzati, adempie alla sua funzione. Una difesa che sicuramente deve diventare più attenta e più stretta.

Lo score: Campi (nella foto) 23, Diagne 15, Moscatelli 14, Tonelli 9, Akkad 7, Malcontenti 5, Mancini 3, Sessa 2, Argiolas, Toppetti, De Angeli, Orsini.

ma.mu.