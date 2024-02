‘Baskin Day’, i ragazzi del Costone brillano al PalaOrlandi. Successo per la giornata dedicata allo sport inclusivo

Si è disputato domenica scorsa al PalaOrlandi il ‘Baskin Day’ organizzato dal Costone che ha ospitato la sesta giornata del Campionato Regionale Baskin. Il calendario prevedeva tre incontri, due dei quali con protagonista la formazione senese dell’Estra Kw Costone Baskin Siena. Nella prima gara i ragazzi del Costone si sono confrontati con Altopascio, che l’ha spuntata per 91-103. Una partita questa dal punteggio molto alto e giocata nel migliore spirito del Baskin che ha visto prevalere la squadra di Altopascio più organizzata rispetto al Costone che ha mostrato un grande potenziale, ma che necessita ancora di esperienza nei nuovo innesti dei ruoli 5: Caroni, Ferrini e Grandi. Per entrambe le squadre, grandi protagonisti i ruoli 1, 2 e 3 coperti dai ragazzi con disabilità diverse, che hanno realizzato per il Costone il 54% dei punti complessivi.

Nella seconda partita il Galaxy Porcari ha battuto Pistoia Blu 67-63, portandosi così momentaneamente al comando della classifica parziale grazie alla differenza punti. Nella terza e ultima partita, l’Estra Kw Costone Baskin ha battuto di misura la formazione dei Panda Altopascio Bianco che partecipa fuori classifica al torneo; i coach senesi (Cappelli-Marradi-Pintaldi) hanno dato l’opportunità di fare esperienza agli elementi più giovani che da poco si sono integrati nella squadra. Aldilà dei risultati, che comunque sono stati soddisfacenti per la compagine gialloverde, chi ha vinto è lo sport inclusivo che questa disciplina sa esprimere in maniera totalmente coinvolgente. Tra i vari intervenuti, oltre al presidente Emanuele Montomoli, l’assessore allo Sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè che ha portato il proprio saluto e quello del sindaco Nicoletta Fabio a tutti i partecipanti.

R.R.