Baskin, domenica il debutto

Mancano pochi giorni al debutto nel campionato regionale di Baskin dell’Asd Disabili Faenza che quest’anno partecipa con due squadre l’Asdd Baskin Faenza e l’Asdd Faventia Baskin . La prima giornata si giocherà domenica; sarà la ‘Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità’. "Una data simbolica e ricca di significati e valori, quali integrazione, coesione e inclusione che la nostra associazione vive in pieno tutto l’anno con le proprie attività sportive – afferma Cinzia Amorino, referente Baskin -. Domenica sarà una giornata molto intensa per le nostre squadre: al mattino affronteremo la prima di campionato in trasferta a Santarcangelo e nel pomeriggio saremo a Faenza per l’inaugurazione di MostrAbilità che vede fra i protagonisti anche le nostre atlete e atleti". Alle 9 scenderanno in campo il Faventia Baskin contro l’Onions Baskin Santarcangelo e alle 11 l’Asdd Baskin Faenza contro il Veni Baskin S. Pietro in Casale. Le partite in casa saranno invece disputate al Palasport di Castel Bolognese il 21 gennaio e il 3 marzo. MostraAbilità sarà invece inaugurata domenica alle 16.30 al Palazzo del Podestà e tra le foto in ci saranno diversi scatti fotografici a cura di Filippo Mazzotti che ritraggono gli atleti in allenamento. Portato a Faenza dall’Asd Disabili nel 2014, il Baskin prende piede a tal punto che già nel 2018 si determina la necessità di creare 2 squadre per l’elevato numero di giocatrici e giocatori. Negli anni del Covid si restringono i numeri degli atleti e resta una sola squadra. "Quest’anno senza aver fatto particolari campagne di promozione abbiamo avuto tante nuove iscrizioni – continua –. Le new entry hanno un’età compresa fra i 12 e 25 anni e provengono da esperienze sportive diverse: eppure questa grande diversità ha messo in luce un tratto comune, tutte le persone hanno un forte spirito inclusivo che è un aspetto fondamentale nel baskin. Oggi l’intero gruppo di Faenza è composto da 40 persone. Le nuove iscrizioni coprono un po’ tutti i ruoli riservati a soggetti con disabilità e normotipici. Per la prima volta abbiamo un ruolo 2T, una giocatrice in sedia a rotelle". Ad affiancare la storica coach Cinzia Amorino due nuove figure, volti noti della palla a spicchi, con formazione specifica da allenatore di baskin: Elisa Arcangeli e Nicola Geminiani.