Baskt femminile Serie B. Puianello chiamato alla vittoria. Scandiano col Magik

A caccia del riscatto. Dopo il ko subito la scorsa settimana, la Chemco Puianello (8) è chiamata a tornare alla vittoria nel match casalingo delle 19 contro Fiorenzuola (2), valido per l’ultima giornata di andata della Poule Playoff. Le gialloblu, nonostante la sconfitta patita a Faenza, sono ancora prime in graduatoria appaiate ad altre tre formazioni: obbligatorio dunque non lasciare per strada due punti preziosi in ottica qualificazione. "Sarà una partita molto impegnativa - dice la play Paola Raiola, ex dell’incontro -, loro vengono da un’importante vittoria e questo dimostra ancora una volta quanto sia equilibrato questo campionato. Noi dobbiamo ripartire, sarà fondamentale imporre il nostro ritmo e fare una partita intensa".

Alle 18, nella Poule Playout, l’Aluart Scandiano (10) rende visita al Magik Parma (4), già sconfitto in regular-season in entrambi gli scontri disputati. c.c.