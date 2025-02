Baslet Serie C. Novellara a Scandiano per l’impresa

È il derby tra Emil Gas Scandiano (20) e Pallacanestro Novellara (8) ad aprire il programma della quarta giornata di ritorno di Serie C. Al PalaRegnani i padroni di casa vanno a caccia del terzo successo di fila, dopo i convincenti match con SG Fortitudo ed Argenta, per consolidare il quinto posto in graduatoria, ma dall’altra parte del campo trovano una Novellara rilanciata dal cambio in panchina, con l’avvento di Tellini, che ha portato ad un inatteso successo nell’ultimo match con Castelnovo Monti. Il match d’andata vide Scandiano sorridere 76-68, col punteggio in equilibrio fino a 2’ dalla fine prima dei liberi decisivi di Bertolini.

Alle 21 tocca ad una Clevertech Montecchio (12) in salute: reduce dalle vittorie con Medicina e San Lazzaro, che hanno migliorato sensibilmente sia il morale che la classifica, gli uomini di Castellani giocano sul sempre ostico campo del CVD Casalecchio (14), reduce però da 3 stop di fila, puntando anch’essi al tris. Nelle fila bolognesi l’atleta più pericoloso è l’esperto tiratore Galvan, ex Scandiano, che viaggia a 11,3 punti di media; in doppia cifra anche l’esterno Cavicchi (10,6) e il play Ghini (10,5). Domani alle 18 posticipo esterno per la già citata E80 Castelnovo Monti (24): gli appenninici cercano rilancio a Vignola (10), dove difendono la seconda piazza.