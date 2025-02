Batticuore La T Tecnica Gema. Salerno piegata nell’ultimo quarto

La T Tecnica Gema

75

LDR

72

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 2, Passoni 16, Toscano 24, D’Alessandro 10, Bedin 6, Acunzo 8, Savoldelli 5, Di Pizzo 4, Gattel, Chiarini ne, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re.

LDR SALERNO: Chaves 12, Zampa 3, Candotto 1, Kekovic 6, Matrone 12, Cappelletti 12, Mei 9, Duranti 8, Misolic 6, Triassi 3. All. Carone.

Arbitri: Scaramellini e Foschini.

Parziali: 23-18, 30-39, 51-58.

In una stagione così lunga per tutte le squadre capita prima o poi un momento di appannamento: forse quel momento La T Tecnica Gema Montecatini lo sta attraversando in queste settimane, anche se stavolta la squadra di Del Re riesce a trarre il massimo da un’altra serata no e a piegare 75-72 una Power Basket Salerno orfana di Stanic. Decisivo per Savoldelli e soci il 37-20 di parziale da metà terzo quarto in poi.

La cronaca. Non c’è Chiarini (problema al ginocchio destro), ma a farne le veci è Toscano, letteralmente indemoniato in un primo quarto da 14 punti sui 23 totali messi a referto da La T Gema. A fare da contraltare il 4/8 da dietro l’arco che tiene Salerno agganciata ai padroni di casa. La zona varata da coach Carone sporca le percentuali rossoblù in attacco, mentre si mantengono su livelli ottimi quelle dei campani, che prendono in mano le redini del match e non solo non le mollano ma trovano il modo di allungare fino al 30-39 con cui si va all’intervallo lungo.

Montecatini dovrebbe aggredire la ripresa invece continua ad intestardirsi su soluzioni che non pagano e finisce infilzata dalle triple di Cappelletti e dell’ex Duranti, scivolando addirittura a -14 (38-52). Serve una scintilla per riaccendere una squadra che pare sfiduciata: Burini con lo scippo che vale il -9 e Passoni, con un gioco da tre punti dopo un’azione da playmaker, ci provano, ma è Savoldelli a riuscirci grazie a 5 punti filati sui quali cala il sipario del terzo quarto.

Il parziale a cavallo fra gli ultimi due periodi diventa di 13-0 in favore de La T Gema grazie ad un altro personalissimo 5-0 di Acunzo. Il figlio d’arte ha il fuoco dentro e coadiuvato dal redivivo D’Alessandro trascina faticosamente sul +7 Montecatini. La squadra termale però si complicala vita in tutti i modi possibili e alla fine viene graziata dall’ex Zampa, il quale lasciato completamente solo sull’ultima rimessa spedisce sul ferro la bomba del possibile pareggio.

Filippo Palazzoni