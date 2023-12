Battuto Ozzano sotto gli occhi di Christian Pavani. Magìe di Drocker, l’Andrea Costa vola

Andrea Costa

69

New Flying Balls Ozzano

65

ANDREA COSTA : Drocker 19, Fazzi 2, Sorrentino ne, Libonati ne, Aukstikalnis 15, Ranuzzi 8, Corcelli 5, Marangoni 4, Bresolin, Martini 4, Ronchini ne, Crespi 12. All. Di Paolantonio.

NEW FLYING BALLS OZZANO: Myers 5, Bechi 5, Pavani ne, Ly-Lee 7, Bastone 8, Martini, Terzi ne, Cortese 16, Balducci 12, Piazza 12, Mancini, Zanasi ne. All. Conti.

Arbitri: Purrone e Marchetti.

Note: parziali 14-16; 33-31; 49-45. Tiri da due: Andrea Costa 1434; New Flying Balls 2047. Tiri da tre: 930; 419. Tiri liberi: 1419; 1318. Rimbalzi: 48; 40.

Arriva la quarta perla consecutiva per l’Andrea Costa. I biancorossi (sotto gli occhi di Christian Pavani) superano anche Ozzano dopo una partita vibrante e spigolosa, portata a casa soltanto nel finale grazie alle giocate del duo Aukstikalnis e Drocker.

È subito vibrante e intenso il derby, con i padroni di casa trascinati dall’ottimo avvio di Ranuzzi e Crespi ma dietro non è semplice limitare l’attacco di una Ozzano veemente a rimbalzo e all’8’ la perfetta parità (13-13) dice tutto. In chiusura di quarto i cambi portano al duello sotto canestro tra i fratelli Martini, con il biancorosso più in palla, anche se Ozzano spreca meno comanda a inizio secondo quarto (16-19 al 12’) mentre Imola fatica a mantenere i ritmi troppo elevati. Drocke litiga col ferro dalla lunga distanza e Imola non riesce a scrollarsi di dosso Ozzano.

Sempre Drocker si accende, ma l’ex Piazza tiene ancora incollata Ozzano senza il sorpasso temuto, così i biancorossi timbrano il 64-58 al 38’ grazie ad Ausktikalnis e Crespi. Non è finita perché delle banali palle perse tengono viva Ozzano (64-63) e serve l’ultimo lampo di Drocker per frenare Cortese.