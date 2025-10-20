Acquista il giornale
Bazan trascina le manfrede. Basket Girls in partita, poi Faenza prende il largo

71 basket girls 53 : Bazan 22, E.Ciuffoli ne, Nori, Brzonova ne, Milanovic, Zanetti 9, Georgieva 15, Onnela 10, Cappellotto, Guzzoni...

di ANDREA PONGETTI
20 ottobre 2025
71

basket girls

53

: Bazan 22, E.Ciuffoli ne, Nori, Brzonova ne, Milanovic, Zanetti 9, Georgieva 15, Onnela 10, Cappellotto, Guzzoni 6, Ceroni ne, C.Ciuffoli 9. All. Seletti

MOONEYGO ANCONA: Fiorotto 13, Pierdicca 4, Bremaud, Mbaye 2, Dell’Olio, Zanetti 10, Pellizzari 17, Torelli, Troiano ne, Cotellessa, Nardoni 7. All. Piccionne

Arbitri: Boudrika di Conselice e Forconi di Ravenna

Parziali: 18-14 34-29 51-42 71-53 Note: spettatori 250 circa.

Nulla da fare per la MooneyGo Ancona, che, dopo la bella vittoria interna della settimana precedente contro Alcamo, viene sconfitta a Faenza 71-53. Le romagnole vincono tutti e quattro i parziali ma soltanto nell’ultimo chiudono definitivamente i giochi, visto che sia nel primo periodo (18-14) che al riposo lungo (34-29), Ancona era ancora vicina, mentre nel terzo quarto il gap si amplia ma rimane rimediabile (51-42). Non riesce però la rimonta alle biancorosse nei 10’ conclusivi, nonostante i canestri pesanti di Pellizzari, 17 punti, mentre Bazan trascina Faenza dimostrandosi immarcabile per la difesa anconetana.

