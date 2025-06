Bbc Grosseto sfida Parma Clima: ripresa la partita interrotta al Cavalli di Parma

Appuntamento infrasettimanale per il Bbc Grosseto. Al ’Cavalli’ di Parma, oggi alle 20.30 si completa la gara tra i ducali e i biancorossi di Del Santo, interrotta lo scorso 19 aprile sul punteggio di 1-0 per la squadra di Saccardi a causa di un problema di illuminazione: si riprenderà, come da regolamento, dal momento della sospensione, ovvero la parte bassa del quarto inning, con un eliminato, le basi vuote e Cesare Astorri nel box.

Il Parma Clima aveva segnato l’unico punto della partita nella prima ripresa, quando la rimbalzante in doppio gioco di Geraldo aveva permesso ad Angioi di arrivare a casa per l’1-0. Il partente dei ducali Casanova aveva poi conservato il vantaggio, concedendo 4 valide in 4 riprese, con 5 strikeout realizzati, senza subire punti.

Non potranno essere utilizzati, come da regolamento, i giocatori che non erano presenti nei roster alla data originale della partita. Il Bbc, reduce dalla doppia sconfitta nel derby con il Big Mat, dovrà rinunciare quindi a Profar e Funzione, oltre che a Marcial, utilizzato come partente domenica.

"Cercheremo di giocare 5 inning di qualità – dice il manager Carlo del Santo – contro una squadra che ha pochi punti deboli e, come indica la classifica attuale, è la più seria candidata al bis scudetto". Il Parma viene dal netto doppio successo sulla Palfinger Reggio Emilia. Marcello Saccardi dovrà rinunciate a Mineo, ma tornerà a disporre dopo la squalifica di Angioi. In pedana dovrebbe toccare a Santana e Kourtis, con Casanova e Bocchi a riposo.