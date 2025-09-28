Bcl inizia l’avventura contro l’ex "bestia nera"

Senza Pierini contro l’ex "bestia nera". La memoria va a quella serie di play-off in cui Arezzo vinse tre gare in fotocopia, tutte di uno o due al fotofinish, all’ultimo tiro e dopo rimonte clamorose, anche sotto di una ventina di punti. Poi Lucca ha saputo, soprattutto nelle ultime stagioni, scrollarsi di dosso le paure e i timori, battendo gli orafi anche nettamente.

Il Bcl ha subito brucianti sconfitte ad opera degli aretini, specialmente nelle fasi cruciali del campionato. Andò decisamente meglio lo scorso anno, con due vittorie, una nettissima in trasferta e una più sofferta al "Palatagliate", nell’ultima partita della prima fase. Ma, a casa loro, sarà comunque difficile. Oggi, ore 18 (arbitri Barbarulo di Vinci e Collet di Castelnuovo Berardenga), al palasport "Mario Agata", andrà in scena Arezzo-Bcl, prima giornata del campionato di serie "B" interregionale 2025-2026. Match apertissimo. Olivieri troverà una squadra ex novo rispetto allo scorso anno che, nelle amichevoli della preseason, è riuscita a dare filo da torcere alle fortissime squadre senesi, portando all’attenzione degli addetti ai lavori alcuni suoi giocatori (come Pelucchini con 15 punti a referto in tre partite, Corradossi 41, Lemmi 24 e Vagnuzzi 17), a riprova che di bocche da fuoco ne ha e anche di un certo livello.

Come detto, il Bcl si presenterà senza Pierini, ancora ai box per recuperare una situazione scaturita nel finale della scorsa stagione. Così Olivieri potrà contare su: Barsanti, Binelli, Cirrone, Del Debbio, Donati, Drocker, Dubois, Del Debbio Genovali, Pichi, Simonetti, Trentin e Valentini.

Sulla pericolosità della prima partita in trasferta e della forza degli avversari coach Olivieri ha messo in guardia i suoi ragazzi. "Arezzo – ha detto – è una squadra molto rinnovata rispetto allo scorso anno. Gli esterni Corradossi, Cazzanti e Rapini sono un mix di fisicità e buoni doti balistiche, bravi ad attaccare il ferro. Il ritorno dell’ala grande Pelucchini consente di aprire il campo con la sua pericolosità dall’ arco dei tre punti. Pieri è un pivot con stazza e tanta tecnica".

"La prima giornata – ha aggiunto il coach – è sempre molto insidiosa, perché le squadre sono ancora in rodaggio e i valori non sono facilmente deducibili. Sarà importante approcciare con determinazione e cattiveria agonistica, essendo fuori casa con gli aretini che vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico".

L’esordio casalingo, per Lucca, sarà domenica prossima, contro Empoli.

Massimo Stefanini