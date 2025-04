Bcl Lucca rimonta Oleggio e conquista il secondo posto nei play-off

Bcl 96OLEGGIO 92

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 3, Brugioni, Drocker 9, Lippi 4, Dubois 15, Barsanti 15, Simonetti 2, Del Debbio 11, Vignali 22, Pierini, Candigliota, Trentin 15. All.: Olivieri.OLEGGIO BASKET: Alberti, De Ros 10, Casella 14, Karem 16, Pilotti 9, Toffain 6, Borsani 7, Suigo 10, Cortellino 2, Ceccato 8, Grassi, Van Elswik 10. All.: Catalani.Arbitri: Marinaro e Nocchi di Pisa.Note: parziali 19-38, 42-52, 73-75.

LUCCA - Bcl rimonta la capolista Oleggio (prima di Garavaglia e Lonati) e, grazie a questa vittoria, è sicura del secondo posto alla fine della fase ad orologio dei "play in gold". Incontrerà o Pavia o Arezzo. Paradossalmente sarebbe stato secondo posto anche perdendo, poiché San Miniato (in svantaggio con i biancorossi nei confronti diretti) è sorprendentemente andata ko contro Sette Laghi che non aveva più nulla da chiedere a questa stagione. L’avversaria dei lucchesi nei play-off per la "B" nazionale è la settima classificata dei play-in.

Vediamo il dettaglio. Borgomanero (che ha vinto lo scontro diretto con Quarrata) è quarto; poi Empoli e Pavia che potrebbero essere raggiunte da Arezzo, se gli orafi questa sera batteranno Casale. Se Arezzo supera i piemontesi, la classifica dirà che, dopo le prime tre – Borgomanero è quarta a 26 – , a 24 ci sono Empoli e Pavia che stasera potrebbero essere raggiunte da Arezzo; ottava Quarrata a 22. Se così fosse, per gli scontri diretti, Empoli sarebbe quinta, Arezzo sesta, Pavia settima. Sarebbero i lombardi gli avversari della Olivieri band.

Se Arezzo dovesse perdere, Empoli e Pavia a 24, Arezzo e Quarrata a 22. Arezzo ha vinto entrambi i confronti diretti con i pistoiesi. Quindi, in questo caso, Arezzo settimo e Quarrata ottava. E, allora, sarebbero gli orafi a scontrarsi con Barsanti e compagni.

Ritornando alla partita con la capolista, è stata la solita remuntada biancorossa, cominciata nella ripresa, culminata con un parziale di 31-16 nel terzo periodo, dopo che Bcl è stato sotto di diciannove alla prima pausa e di tredici al 17’.

Cinque in doppia cifra per la truppa di coach Olivieri e Vignali super contro la squadra guidata dall’"ex" Catalani. Al 27’ il tabellone recitava 62-73, ma Drocker e Trentin favorivano un parziale di 11-2 che riapriva tutto. L’ultimo quarto parte infuocatissimo: il Bcl recupera, mette la freccia e sorpassa, accelerando esponenzialmente grazie ai canestri di Vignali e company fino al +8 al 38’. E’ l’ottava vittoria in volata, punto a punto nel finale: l’ennesima in rimonta.

Bcl ora ritornerà sul parquet per la sfida contro Pavia oppure Arezzo, al "Palatagliate", l’11 maggio.

Massimo Stefanini