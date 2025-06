BCL Lucca supera Etrusca San Miniato e vola in finale play-off

BCL 59 ETRUSCA 44

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Drocker 8, Lippi 5, Dubois 9, Simonetti 11, Tempestini, Del Debbio 6, Vignali 8, Pierini, Trentin 12, Cirrone. All.: Olivieri.

ETRUSCA SAN MINIATO: Ermelani, Caglio 9, Metsla 4, Menconi 24, Re Alessio 6, Capozio 1, Granchi, Speranza, Cravero, Zaccagna. All.: Martelloni.

Arbitri: Russo e Parigi.

Note: parziali 9-13, 24-28, 44-35.

LUCCA - La gara si decide con il 9-0 per Bcl ad inizio di terzo quarto. Il resto lo fa la superdifesa lucchese. Il miglior attacco del campionato che vince annichilendo i tiratori di San Miniato. Bcl sfiderà, ora, in una finale tutta toscana, la rivelazione Quarrata per la "B" nazionale.

Gara tre contro Etrusca San Miniato è stata la classica partita da play-off: spigolosa, fisica, tosta, a punteggio basso. Nei primi 20’ segnati solo 52 punti complessivi: 28 la franchigia della capitale del tartufo, 24 i biancorossi, privi di Barsanti (mano destra fratturata). A volte questo è stato il punteggio del primo quarto.

Difese arcigne, percentuali di tiro basse. Ospiti che provano la mini-fuga con un 6-0 secco: 22-28 al 19’; ma Drocker accorcia.

Nella ripresa la formazione di coach Olivieri piazza un parziale di 9-0 e sorpasso effettuato: 33-28 al 23’. Etrusca realizza i primi punti della seconda parte dopo 4’, dalla linea dei liberi. Bcl trova la quadra in attacco e blinda il canestro; Simonetti sigla il 41-34 al 28’.

La tripla di Vignali fa esplodere il "Palatagliate" e dà ancora maggiore fiducia: 44-35 al 30’. Ultimi 10’ e coach Martelloni inserisce tutti i tiratori per recuperare. Trentin porta il vantaggio in doppia cifra (46-35) dalla lunetta. Ospiti che hanno segnato sette punti in 15’ dall’intervallo lungo in poi e solo tre canestri su azione. Vignali, allo scadere dei 24 secondi, firma il 48-35.

Partita spezzettata: Caglio (match-winner domenica scorsa), stoppato da Tempestini, è il simbolo della resa pisana. Un libero di Menconi (più della metà del fatturato offensivo degli ospiti è suo) al 35’ sblocca San Miniato che arriva a 36 punti realizzati in 36’. Incredibile.

Arriva il quarto fallo di Drocker, ma il vantaggio lucchese è solido: 52-36. Si sblocca Re, ma è troppo tardi. Del Debbio inchioda il canestro della sicurezza: 55-43. Poi è accademia.

Adesso per Bcl è finalissima con Quarrata dell’"ex" Tonfoni dall’8 giugno in poi.

Massimo Stefanini