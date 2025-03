Bcl non digerisce il Riso in riva al Ticino

RISO SCOTTI 94BCL 88

RISO SCOTTI PAVIA: Smith 30, Carpani 2, Brboric, Bogunovic 8, Temporal, Hidalgo 23, Apuzzo 16, Manna 5, Avanzini 6, Lomele 4, Moro. All.: Cristelli.BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Drocker 11, Lippi 2, Dubois 11, Barsanti 12, Simonetti 17, Del Debbio 8, Vignali, Pierini 13, Candigliota, Trentin 14. All.: Olivieri.Arbitri: Ferrero e Pittatore di Torino.Note: parziali 29-24, 48-47, 68-60.

PAVIA - In riva al Ticino arriva la prima sconfitta per Bcl nella fase "In Gold" e Oleggio passa in testa da sola. Gara equilibrata che si decide negli ultimi minuti. Lombardi avanti 73-65, ma risponde Del Debbio; poi Dubois inventa un assist al platino per Pierini: 73-69. La difesa biancorossa si dimentica di Apuzzo che infila una tripla per il 76-69, al 34’. Simonetti dalla lunetta fa uno su due, terzo fallo per Apuzzo e bonus per i longobardi che vanno a segno ancora da tre con Hidalgo. Risponde Dubois: 79-73 al 35’. Del Debbio recupera un pallone preziosissimo e lancia Simonetti che sbaglia, ma arriva Trentin che realizza e beneficia dell’aggiuntivo, sbagliandolo; ma rimbalzo offensivo e altri liberi: 1/2 anche stavolta, 79-76. Smith ben bloccato da Simonetti, ma dall’altra parte Barsanti calpesta la linea laterale e palla persa. Altro arrivo in volata, 79-78, con la Olivieri band specialista nei finali punto a punto.

Hidalgo sbaglia il jump e Trentin, con i liberi, pareggia a quota 79 al 37’ e, subito dopo, sempre l’ex Imola recupera e va a realizzare il primo vantaggio lucchese: 79-81; ma una tripla di Manna riporta in vantaggio i padroni di casa. Dubois dai 5 metri e 20 realizza il 2/2 per il nuovo vantaggio dei biancorossi (per l’occasione in completo scuro). Bogunovic firma l’84-83 e Dubois fallisce il controsorpasso e commette il quinto fallo.

Rientra Drocker. Bogunovic segna entrambi i liberi per l’86-83 a 32’’dalla fine. Olivieri chiede time-out per la rimessa avanzata. Lo schema porta alla conclusione da tre di Del Debbio che, però, manca il bersaglio. Poi il fallo che conduce Apuzzo ai liberi, 2/2 per lui; ma Trentin replica immediatamente: 88-85 a 18’’ dalla fine. Hidalgo con due liberi porta i suoi a +5, ma del Debbio la mette da tre: 90-88 a 10’’ dalla sirena finale. Ennesima gita in lunetta per Hidalgo, precisissimo, 92-88. Smith, sempre dalla linea della carità, fissa il punteggio finale.

Prossimo impegno domenica prossima, alle 20.30, al "Palatagliate", contro Borgomanero.

Massimo Stefanini