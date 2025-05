Bcl sfida Etrusca San Miniato al Palatagliate per la semifinale play-off

Il "Palatagliate" come... Cuma, dove, nel 474 a.c., gli Etruschi furono sonoramente battuti dai Greci. La storia evoca paragoni, ma in gara uno della semifinale play-off per approdare in "B" nazionale, per Bcl – che affronta, ore 18 (arbitri Cirinei di Pisa e Parigi di Firenze) Etrusca San Miniato – , sarà molto dura. Gara due si giocherà giovedì 29 maggio, alle 21, a Fontevivo, San Miniato. Un passo alla volta, con prudenza, ma i biancorossi ci proveranno.

Il match con i pisani può definirsi una classica ormai. Nella prima fase entrambe protagoniste, nelle prime posizioni e un successo per parte (ma Lucca con differenza canestri favorevole e, quindi, avrà l’eventuale "bella" in casa). Per il Bcl è il secondo tentativo in due anni, per artigliare la "B" nazionale che la capitale del tartufo, invece, ha già disputato negli anni scorsi. San Miniato, nel precedente campionato, si fermò ai quarti; oggi Olivieri è arrivato alle semifinali, un passo in più e non di poco conto, fatto con maggiore consapevolezza e un po’ di esperienza in più per giocarsela alla pari con le altre squadre.

Per San Miniato riuscire a rientrare nella categoria superiore, dopo la retrocessione di un paio di anni fa, sarebbe il coronamento di un progetto che ha visto ricostruire da zero la squadra, mantenendo della precedente solo Capozio ed inserendo tanti giovani talentuosi. Sarà, quindi, un match difficile e tirato, a tratti anche duro: si sa, i giovani sono generalmente per attitudine spontanea più propensi al contatto fisico, fattori che coach Olivieri conosce e tiene in debita considerazione. "San Miniato ha fatto una stagione straordinaria. Stimo moltissimo coach Martelloni – dice il tecnico del Bcl – che ha saputo tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, dandogli un’ identità ben precisa e unica in questo campionato. Dopo l’infortunio di Capozio hanno deciso di non fare innesti e di andare avanti, dimostrando grande coraggio nel credere in loro. Ci scontriamo con una filosofia di basket diametralmente opposta alla nostra. Saranno partite molto affascinanti e cariche di tensione agonistica".

"Il nostro obiettivo – conclude Olivieri – sarà quello di controllare il ritmo di gioco facendo le scelte giuste in attacco e arginando il loro mortifero contropiede. I ragazzi sono carichi e c’è tanta voglia di far bene. Vogliamo regalare al nostro pubblico una grande prestazione in gara uno per ripagarlo dell’affetto che ci ha dimostrato fino ad ora".

Nell’altra semifinale la sorprendete Quarrata, autrice di una seconda fase strepitosa, affronta Borgomanero.

Massimo Stefanini