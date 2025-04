Bcl sfida Oleggio per blindare il secondo posto nei play-off: Drocker recuperato

Puntando anche sul recupero di Drocker, vincere per blindare il secondo posto. E’ la "mission" di Bcl nel big-match di questa sera, al "Palatagliate", ore 20.30 (biglietto unico 10 euro), arbitri Marinaro e Nocchi di Pisa, contro la prima della classe: Oleggio (matematicamente sicura di partire in pole position nei play-off per la "B" nazionale).

E’ l’ultimo turno della fase ad orologio "play-in". La questione è semplice: Bcl, vincendo, è senza dubbio seconda e non si dovrà preoccupare del risultato di San Miniato, appaiata ai biancorossi in classifica. Oleggio è sopra tutti, a quota 34. Lucca e San Miniato a 30; ma la truppa di coach Olivieri è avanti nei confronti diretti; quindi anche se entrambe finissero a 32, Barsanti e compagni arriveranno secondi. Se, invece, Bcl dovesse perdere, allora potrebbe giungere seconda San Miniato, se batterà, come prevedibile, Sette Laghi che non ha più nulla da chiedere a questa stagione.

Vincendo contro la capolista, i biancorossi sono certi del posto d’onore e incontreranno la settima classificata. Nemmeno con i più sofisticati algoritmi è possibile prevedere chi sarà in questo momento, visto che a sgomitare dal quarto all’ottavo posto sono diverse franchigie, molte attualmente a pari merito.

Perché è così importante arrivare almeno secondi? Per il fattore campo nella post season decisiva. Per avere lo spareggio in casa fino alla finale eventuale. All’andata, contro Oleggio, il Bcl fu costretto ad abdicare per un soffio.

"Sarà una partita molto affascinante – dichiara coach Olivieri –, perché mette a confronto due squadre con filosofie di gioco molto diverse. La chiave sarà proprio far valere la nostra identità sulla loro per tutta la durata della gara. Il controllo del ritmo sarà fondamentale. All’andata abbiamo dimostrato di potercela giocare fino in fondo. La situazione infermeria sta migliorando, Drocker sarà disponibile e Tempestini sta procedendo molto bene con il recupero, ma non sarà ancora nei dodici".

Sull’altra panchina l’"ex" Catalani: in "B" nazionale nella stagione 2019-2020, quella interrotta per la pandemia.

Chiudiamo con alcuni numeri. 12 vinte e 4 perse per il Bcl tra le mura amiche; 13 vinte e 3 perse per Oleggio in trasferta; un solo match a fare la differenza tra le due squadre. Anche il conto dei canestri fatti e subiti è sostanzialmente in parità: 79.6 la media dei realizzati per il Bcl, contro gli 86.8 dei piemontesi. Migliore la percentuale dei punti di media subiti dal Bcl che si attesta ai 70.9 contro i 79.4 di Oleggio. Determinante il recupero di Drocker; Tempestini rientrerà nella fase finale.

Massimo Stefanini