Bcl sfida Riso Scotti Pavia al Palatagliate: Trentin torna, Drocker infortunato

Trentin recupera, ma si fa male Drocker. Bcl, dopo aver riacciuffato il primato nella fase ad orologio "In Gold", in coabitazione con Oleggio e San Miniato, cerca di mantenerlo, affrontando, questa sera, ore 19.30, al "Palatagliate" (arbitri Cirinei di Pisa e Franceri di Savona) Riso Scotti Pavia, quarto in classifica a quota 20. All’andata, in riva al Ticino, si impose 94-88. Una vittoria mancata per i biancorossi che, comunque, la Riso Scotti meritò per il gran lavoro fatto dai suoi giocatori, soprattutto dal redivivo Smith, in crisi fino alla partita precedente e rinato con 30 punti a referto nel confronto con il Bcl, aiutato anche da Hidalgo (con 23 punti) e da Apuzzo (con altri 16).

I lombardi, in queste ultime quattro partite, proveranno a vincerle tutte, per avvicinarsi il più possibile alle squadre di testa, almeno fino a quando la matematica gli darà anche una sola probabilità di riuscirci. In casa Bcl è sicuramente forte la voglia di rivincita: la sconfitta in trasferta, nonostante la grande performance dei giocatori della Riso Scotti, poteva, forse, per come si erano messe le cose nei secondi finali, essere evitata.

Coach Olivieri spiega bene quale sarà l’approccio e le intenzioni che motiveranno i suoi ragazzi. "Siamo motivati. Dobbiamo riscattare – ha detto il tecnico – la sconfitta dell’andata e, purtroppo, dovremo fare a meno di Drocker che si è infortunato nell’allenamento di mercoledì. Pavia è una squadra con molto talento individuale: Smith, Hidalgo e Bogunovic sono lussi per la categoria. Apuzzo, Avanzini, Lomele e Carpani sono altrettanto pericolosi. La nostra sfida è fare meglio dell’andata dal punto di vista difensivo ed essere lucidi nelle scelte offensive per tutto l’arco della gara. Abbiamo dimostrato nelle ultime due partite che possiamo andare oltre le assenze e gli acciacchi e anche questa volta faremo altrettanto. La buona notizia è che Trentin è di nuovo a disposizione. Davanti ai nostri tifosi daremo, come sempre, il massimo".

Saranno presenti, al palasport, Warriors baskin e Galaxy baskin che accompagneranno le squadre sul parquet; torneranno, poi, a centrocampo nell’intervallo. Saranno messe in vendita delle uova pasquali per sostenere l’associazione "Luna Onlus".

Massimo Stefanini