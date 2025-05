Bcl sfida Riso Scotti Pavia per la semifinale play-off serie B nazionale

Match-point, con Pierini (distorsione a una caviglia) in forte dubbio. Questa sera, in gara 2, alle 20.30, al "Palaravizza" di Pavia (arbitri Bavera di Monza e Pittatore di Torino, curiosamente gli stessi della gara di play-in), Bcl, vincendo, può conquistare la semifinale play-off per la serie "B" nazionale. Bisognerà, però, superare Riso Scotti Pavia, battuta nella prima sfida per 82-72. In caso di ko, gara tre di spareggio sarà al "Palatagliate", domenica prossima, alle ore 18.

Il Bcl in versione "3D" – Drocker, Del Debbio, Dubois – può battere chiunque. I lombardi avranno tutta la pressione addosso: dover vincere per non andare in vacanza. I play-off, d’altronde rappresentano quasi un altro sport. Ne sa qualcosa Oleggio, dominatrice assoluta sia nella sua "Division", sia nella fase play-in. Abbinata all’ultima squadra classificata, Quarrata (giunta ottava), è stata sonoramente battuta dai mobilieri pistoiesi. Anche perché Oleggio pensa alle finali "Next Gen" e potrebbe uscire. In quel caso, Lucca avrebbe il vantaggio del fattore campo fino alla finale compresa, se dovesse raggiungerla.

Ricordiamo che, se Bcl supera Pavia del presidente Gian Marco Centinaio (vicepresidente del Senato ed ex ministro), in semifinale avrebbe di fronte la vincente di San Miniato-Arezzo (1-0 per i pisani attualmente nelle serie).

Coach Olivieri fotografa così il match. "Gara due fuori casa – afferma il tecnico – rappresenta una sfida molto stimolante. Si può e si deve fare meglio di domenica scorsa, perché, altrimenti, non sarà sufficiente. Pavia in casa gioca un basket di altissima qualità e dobbiamo assolutamente arginare il loro attacco che, tra le mura amiche, si esprime al meglio. La situazione infortuni la valuteremo nell’allestimento dell’ultimo allenamento in programma, perché dobbiamo valutare le condizioni dei giocatori: su tutti quella di Pierini".

"Il nostro obiettivo – conclude Olivieri – è quello di ripetere la prestazione di gara uno dal punto di vista dell’impegno e della determinazione, alzando il livello di qualità di gioco nei quaranta minuti".

Una partita, dunque, da prendere con le molle, quella in riva al Ticino, visto il talento dei vari Smith (30 punti domenica scorsa, ma con un Trentin stellare in difesa che, negli ultimi 10’, lo ha annichilito), Hidalgo e Bogunovic. In questo tipo di partite la difesa è sempre una chiave di volta, in tutte le categorie. Il Bcl deve provarci.

Massimo Stefanini