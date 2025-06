Bcl vs Etrusca San Miniato: sfida decisiva per l'accesso alla serie B Nazionale

Come se fosse una finale secca. Tutto in 40 minuti. Questa sera, ore 18 (arbitri Baldini e Russo di Firenze), in un "Palatagliate" gremito, senza capitan Barsanti (stagione finita per frattura alla mano destra in uno scontro di gioco), Bcl ed Etrusca San Miniato si giocano l’accesso alla fase finale per la serie "B" Nazionale, con Quarrata che ha chiuso 2-0 la serie contro Borgomanero e, quindi, attende la sua avversaria. Tra l’altro Bcl avrebbe il vantaggio dell’eventuale spareggio in casa anche con i mobilieri pistoiesi.

Mancheranno i titolari nella sfida con San Miniato: per il team di coach Martelloni è infortunato, infatti, Capozio. Il fattore campo, per il momento, è stato disatteso, con successo netto dei pisani in gara uno e blitz lucchese a Fontevivo, con tripla ad un secondo dalla fine. Ma questa, in fondo, è la vera essenza dei play-off, in qualsiasi categoria. Due squadre che si conoscono bene, una classica degli ultimi anni. In questa stagione, comprendendo anche la regular season, questo sarà il quinto confronto. Nei precedenti quattro, due successi a testa.

Impossibile fare pronostici, match che sfugge ad ogni previsione. Anche perché, in queste partite, tecnica e tattica, pur importanti, spesso non appaiono decisive come la tensione, canalizzata, però, nel verso giusto, il saper gestire la pressione, le motivazioni e tanto altro, più mentale che non un paio di schemi da eseguire. Per gara tre il Bcl non potrà avere a disposizione il suo capitano: Barsanti, in uno scontro in gara due, si è procurato una frattura alla mano destra che lo costringerà a chiudere anzitempo la stagione sportiva, purtroppo. Il gesso che gli è stato applicato non potrà essere rimosso prima che siano passati trenta giorni, come prescritto dal referto ospedaliero. Per tutta la squadra e lo staff è stato un brutto colpo.

"Dobbiamo essere bravi a continuare con l’entusiasmo di gara due – ha spiegato coach Olivieri – : il nostro pubblico è stato eccezionale e ci ha fatto sentire a casa e, stasera, ci starà ancora accanto. Gara due ci ha dato degli spunti importanti sui quali abbiamo messo mano per fare ancora meglio in gara tre. Arginare le loro bocche da fuoco (Menconi, Caglio e Re) sarà il nostro obiettivo. Rincresce moltissimo fare a meno di capitan Barsanti. Tutti noi gli siamo vicini e giocherà insieme con noi nei nostri cuori. Con San Miniato sarà una battaglia durissima che, però, siamo pronti a combattere".

Massimo Stefanini