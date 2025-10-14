Beffa atroce per la Galli. Sconfitta dall’ultimo tiro

SAN GIOVANNILa Galli va vicinissima al colpaccio sul parquet di Milano ma a un secondo dalla sirena è un canestro di Tava a regalare la vittoria alle lombarde per 74-73. L’ultimo tentativo di Bernardi, andato a segno, arriva purtroppo a sirena già suonata, vanificando una prestazione di alto livello da parte delle ragazze sangiovannesi che partono forte nel primo periodo, chiuso avanti 22-17, grazie a una difesa aggressiva e alla precisione al tiro. Nel secondo quarto Milano reagisce con Toffali, che trascina le compagne al sorpasso sul 35-34 all’intervallo lungo. Nella terza frazione le valdarnesi ritrovano brillantezza e, spinte dai canestri di Favre e Oliveira, raggiungono un vantaggio di otto punti. Ma la reazione milanese non tarda: il parziale si chiude in perfetta parità, 52-52. Nel quarto periodo Milano prova a scappare con Marinkovic e Bestagno, toccando il +8, ma la Polisportiva non molla e, con grande carattere, ribalta tutto fino a portarsi avanti di un punto a 9 secondi dal termine.Poi il finale beffardo: un gancio sinistro spettacolare di Tava decide il match. Nonostante la sconfitta, la prestazione della squadra resta incoraggiante con ritmo, determinazione e spirito di gruppo che lasciano buone sensazioni in vista del prosieguo della stagione. Ora un turno di riposo prima di tornare in campo il 25 ottobre a Salerno, per una nuova, e impegnativa trasferta.Massimo Bagiardi