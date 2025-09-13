Bella e tosta: finalmente la Virtus. Piega Faenza ed è in finale a Jesi

VIRTUS IMOLA

80

RAGGI SOLARIS FAENZA

79

VIRTUS IMOLA: Baldi 11, Mazzoni, Errede 1, Kucan 17, Tambwe 8, Melchiorri 13, Santandrea ne, Metsla 2, Sanviti, Pollini 18, Boev 10. All.: Galetti.

RAGGISOLARIS FAENZA: Bianchi ne, Rinaldi 5, Mbacke 8, Vettori 26, Van Ounsem 17, Stefanini, Longo 4, Fragonara 16, Santiangeli 3, Fumagalli. All.: Pansa.

Arbitri: Guercio, Rocchetti e Antiniani di Ancona.

Note. Parziali: 22-12, 39-38, 60-53. Nessuno usciti per cinque falli. Tiri liberi: Imola 22/28, Faenza 13/24. Tiri da 3: Imola 6/22, Faenza 14/32. Rimbalzi: Imola 40, Faenza 43.

La più bella Virtus di questo precampionato conquista un derby vero e spigoloso e vola nella finale del torneo di Jesi (oggi ore 21). Un successo costruito nei primi due quarti, ma arpionato nei secondi finali quando Faenza mette il massimo sforzo per ribaltare la sfida. E’ capitan Melchiorri - ottima la sua prestazione - con sette punti filati (da 67-70 a 74-73) a portare i suoi al fotofinish, dove una magia di Kucan e due liberi pesantissimi di Baldi (80-76), a 10 secondi dal gong, rendono inutile la tripla di Fragonara un attimo prima della sirena.

Paradossalmente la prima amichevole ufficiale assomiglia, per l’atmosfera, a uno scrimmage. Senza i padroni di casa, il PalaTriccoli è quasi deserto e dal silenzio generale esce una Virtus sorprendente. Più attenta in difesa, brava a ripartire in velocità e anche paziente in attacco, dove finalmente cerca Boev (4/6 da 2) e gioca più di squadra. E’ proprio il centro russo a firmare il primo vantaggio (3-2), e subito dopo Kucan spara da 3 e Baldi finalizza il 10-5. Faenza sbaglia tantissimo in attacco e Imola corre ogni volta che può.

Dopo la tripla di capitan Melchiorri è Tambwe a chiudere il 22-11 su assist al bacio di Pollini e il primo parziale si chiude sul +10 ed è il migliore della Virtus in questo precampionato. Riparte forte Imola anche dopo la prima sirena, tanto che di nuovo col due Pollini-Tambwe tocca il +15 (31-16), prima del cesto dalla lunga di Vettori che ridà ossigeno ai manfredi e apre un break di 8-0 (31-24) che il 35 giallonero interrompe trovando con astuzia due liberi che insacca. La Raggisolaris piano piano rosicchia il gap, mettendo le mani addosso con più insistenza e sporcando molte azioni avversarie, andando al riposo addirittura sul -1 grazie alla tripla di Mbacke.

La Virtus rientra dagli spogliatoi col piglio giusto e reagisce anche alla tripla del ‘posseduto’ Vettori (39-41), ma poi perde Boev e Melchiorri, gravati un po’ frettolosamente di 4 falli. Pollini è inarrestabile e i canestri di un onnipresente Tambwe e di Metsla tengono a galla Imola e Kucan con bel canestro a fil sirena ridà 7 lunghezze ai suoi. Con Imola senza i lunghi (Tambwe out per un colpo al fianco), Faenza infierisce da sotto con Van Ounsem e Mbacke: 7-0 e -2 al 33’ (62-60). E sono proprio i due lunghi neroverdi dalla lunghissima a fare più male. Il top scorer Vettori (28 di valutazione) impatta dalla lunetta a meno di un minuti dalla fine (76-76), ma poi è solo Virtus per un successo che al morale fa davvero bene.