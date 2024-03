Bella serata nel Drago con Tognazzi e Masini. Il mensanino: "Spiego la contrada ai compagni"

Si è chiusa ieri la possibilità di tesserare un giocatore per le formazioni di serie C di basket, Mens Sana inclusa ovviamente. La squadra di coach Paolo Betti resterà dunque così, come era partita ad inizio stagione. Una scelta ponderata, quella della società del dg Caliani, e dovuta principalmente a due fattori: il primo legato all’ottimo, a tratti sorprendente, rendimento di Pannini e soci nella prima parte di stagione, il secondo collegato al fatto che sul mercato non c’era nulla per cui valesse la pena intervenire. Per fortuna, altro aspetto determinante, adesso il roster biancoverde sembra essere tornato al completo con i rientri di Tognazzi e Brambilla unito al recupero ormai terminato di Puccioni. A San Vincenzo domenica (quando si prevede un esodo di tifosi biancoverdi) Betti potrà infatti, a meno di intoppi dell’ultima ora, contare sulla squadra al completo. Una folta rappresentanza del team e della società intanto è stata ospite mercoledì sera nella Contrada del Drago insieme al Siena Fc. Padroni di casa il bianconero Bernardo Masini e il mensanino Vittorio Tognazzi (a destra nella foto), due dragaioli purosangue. "Mi fa molto piacere – ha detto il numero 42 della ‘Note di Siena’ durante la serata – essere qui con i miei compagni, che possono dunque vedere cosa vuol dire vivere la Contrada anche durante tutto l’anno e cosa significa per noi senesi tutto ciò. Ai ragazzi che vengono da fuori Siena ha cercato di far capire il valore dei luoghi e delle amicizie che nascono qui dentro. Per me il Drago, dove sono nato praticamente, e la Mens Sana, dove invece sono cresciuto, sono due tra le cose che amo di più". Tognazzi che aveva saltato le ultime due sfide della prima fase domenica dovrebbe essere, come detto, regolarmente a disposizione di Betti per la prima sfida di un trittico molto impegnativo che proseguirà con la sfida interna contro Prato di mercoledì sera e il derby in casa del Costone domenica 10 alle 18.

Guido De Leo