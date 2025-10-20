Bellissima Union: un’altra vittoria. I Dragons si arrendono a Livorno

Come nel turno precedente, è la Sim Tel Union Basket Prato a tenere alti i colori del basket pratese in serie C. La squadra di coach Tommaso Paoletti è andata infatti a vincere la sua terza partita consecutiva (ha riposato alla prima giornata) sul campo del Sei Rose Rosignano con il punteggio di 89-75. Niente riscatto invece per i Dragons, che vanno incontro alla prima sconfitta casalinga, subita ad opera dell’Us Livorno per 71-79, seconda consecutiva in campionato. Stavolta alla formazione di coach Edoardo Banchelli – molto arrabbiato al termine – non è riuscita a portare a termine la rimonta, così come era stato nei turni precedenti, compreso domenica scorsa nella sfida terminata comunque con un ko all’overtime a San Vincenzo.

Capitan Staino e compagni dopo aver chiuso sotto i primi tre quarti (14-24, 32-47 e 51-58) a 5’ dalla sirena si sono riportati a -2 (63-65) ma a questo punto gli ospiti hanno nuovamente allungato e chiuso a proprio favore la contesa. Il tabellino: Manfredini 10, Staino 3, Marini 10, Catalano 7, Balducci 14, Marchesini, Paloscia, Plutino, Goretti 10, Ndoye, Pacini 11, Smecca 6. L’Union Basket a Rosignano ha invece avuto una partenza lenta (23-16 il primo quarto a favore dei padroni di casa) ma grazie ad un parziale di 17-3 negli ultimi 5 minuti del secondo è andata all’intervallo lungo sotto di 3 sul 45-42.

Nel terzo arrivano i canestri pesanti con Vignozzi, Corsi e Regoli e il tempino si chiude con i pratesi in vantaggio di 8 (67-59). A sei dalla fine però Rosignano rimette la testa avanti di 1 (73-72) ma a questo punto Prato piazza un parziale di 17-2 negli ultimi 5 minuti di gioco e porta a casa la terza partita consecutiva mantenendo l’imbattibilità. Il tabellino: Belardinelli ne, Mendico 6, Vignozzi 6, Bellandi 6, Bogani 6, Petri ne, Corsi 22, Falaschi 15, Cavicchi 2, Antonini 15, Coltrinari 6, Regoli 5. Mercoledì si ritorna in campo per il turno infrasettimanale: alla Toscanini l’Union riceve il Don Bosco Livorno, mentre i Dragons fanno visita al Castelfiorentino.

Massimiliano Martini