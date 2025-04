Benedetto ’64, riconoscimento Fip ’Minibasket di livello Platinum’

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficialmente assegnato il certificato di qualità Platinum per l’attività Minibasket del 2024/25 della Benedetto 1964. Con questo certificato la Fip riconosce formalmente il livello raggiunto dalla società attraverso l’attività svolta in questa stagione. Composto da oltre 150 tesserati, il settore Minibasket della Benedetto 1964 è impegnato nei campionati provinciali di tutte le categorie, Esordienti, Aquilotti (2 squadre) e Scoiattoli (2 squadre). In più si aggiungono iniziative e amichevoli periodiche anche per i gruppi più piccoli, tra cui i Pulcini (5-6 anni), e per il gruppo femminile delle Gazzelle che svolge un allenamento a settimana interamente dedicato alle bambine tra i 7 e i 10 anni. I gruppi più esperti hanno affrontato anche alcuni tornei e giornate specifiche, come il Welcome Back Minibasket a Bologna, più vari eventi come il Torneo di Carnevale, organizzato dalla Benedetto 1964 lo scorso febbraio, e altre kermesse a cui le squadre biancorosse parteciperanno per dare vita a tante esperienze stimolanti e formative per i propri tesserati. Si tratta di un riconoscimento concreto e speciale per la società, ma anche e soprattutto per tutti gli istruttori e collaboratori che dedicano il massimo delle proprie energie per garantire le migliori condizioni di crescita e divertimento per le atlete e gli atleti della Benedetto 1964.