Benedetto Cento: Nicolai pianifica il futuro in Serie A2 con Di Paolantonio

E’ tempo di un po’ di relax, ma neanche troppo per il gm della Benedetto Renato Nicolai, che appena terminata la volata salvezza assieme al gruppo, già guarda al futuro di Cento, cominciando a mettere le prime basi per un’altra stagione in Serie A2. Confermarsi e se possibile migliorarsi, questo sarà l’obbiettivo dei biancorossi che, salvo sorprese dell’ultimo momento, continueranno a navigare nel secondo massimo campionato italiano guidati in panchina da Emanuele Di Paolantonio (fresco di premiazione martedì sera al Paladozza prima del play-in tra F e Pesaro come miglior allenatore del mese di aprile in Serie A2) e, sulla scrivania, dallo stesso Nicolai. "Nel basket mai dire mai, ma posso dire che abbiamo cominciato a pensare alla prossima stagione già il giorno dopo la salvezza con Forlì, per cui non credo ci saranno problemi a continuare assieme. Parlando per me, in questo caso, colloqui, contatti o offerte da altre squadre non ne ho ricevute, per cui penso proprio che si andrà avanti in questo modo e con questo staff".

Discorso diverso invece per la squadra e in generale per tutti i singoli, o quasi, presenti nel roster. Con il campionato ancora in corso, tra playoff e playout, tutto è ancora in divenire, impossibile quindi, almeno per ora, sbilanciarsi su chi potrebbe esserci e chi no nella prossima stagione. "Coi ragazzi ci siamo visti nei giorni scorsi, abbiamo fatto una cena tutti insieme e ci siamo salutati. Come avevo già detto, il mio desiderio era quello di ringraziarli, uno ad uno, per ciò che avevano fatto in campo ed in palestra, ci sono riuscito e sono stato molto felice per questo. Sono ragazzi fantastici: raramente in un gruppo ho trovato un impegno così costante". Il giusto tributo per una squadra capace di ribaltare classifica e pronostici, e di rialzare la testa in piena burrasca, come fu a Piacenza, nello scontro diretto contro l’ultima in classifica.

Da quella sera, la Benedetto ha guardato soltanto avanti, decisa, verso il traguardo, tagliato nel modo più bello. "E’ stato come un piccolo Scudetto per noi e ci tengo a ribadirlo, il giusto premio per il grande lavoro svolto da Emanuele, il suo staff e da tutti quelli che stanno dietro le quinte e che si vedono meno. In tanti, ad inizio stagione, tra agenti e addetti ai lavori, ci avevano messo ultimi nel ranking, e siamo stati felici di averli smentiti". Il mercato è ancora fermo, la mente no e si prepara ad un’altra battaglia sportiva l’anno prossimo, preferibilmente con meno sofferenze. "Tutti ci hanno chiesto un’altra salvezza più tranquilla, ed è ciò che vogliamo anche noi. Ci proveremo, ma senza snaturarci".

Giovanni Poggi