Benedetto Cento: Salvezza in Serie A2 con Di Paolantonio al Timone

C di Cento e C di capolavoro. Nel girone di ritorno la Sella ha cambiato marcia: dieci vittorie, nove sconfitte e sette blitz esterni, che valgono la meritata salvezza, toccando quota 30 punti, a +4 sui playout, e una permanenza in Serie A2 che la Benedetto si tiene stretta, per la quinta stagione di fila.

Dal parquet alla panchina, governata da Di Paolantonio, che centra subito l’obbiettivo che gli era stato richiesto a gran voce un anno fa circa, dopo l’addio di Mecacci. Missione compiuta dunque e applausi, per lui e per il suo staff.

"Sono qui intanto per fare dei ringraziamenti – dice il coach, quasi commosso nel post-gara –: al club, al presidente, al gm Nicolai, con quest’ultimo che mi ha sempre dato fiducia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, specie dopo la sconfitta qui contro Vigevano. Dopo quella si sarebbe potuto dare retta a diverse voci, invece lui, come tutta la società, ha creduto nel lavoro, mio e dei ragazzi, e siamo arrivati a salvarci con un grandissimo girone di ritorno, giocando la pallacanestro che volevo, fatta di condivisione e di grande intensità difensiva.

Il merito va spartito con tutti, preparatori e staff dirigenziale compreso: ognuno ha fatto il suo per conquistare questa salvezza. Non penso potrei potrei essere smentito – aggiunge il coach – se dico che siamo uno degli ultimi tre budget del campionato e siamo arrivati a centrare questo obbiettivo. Rinnovo i ringraziamenti a tutti, città e tifosi compresi. Il mio futuro? Ci sarà tempo per parlarne con calma".

Giovanni Poggi