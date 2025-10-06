Benedetto: "Noi sempre davanti. Dobbiamo imparare a chiuderla"

Due successi di fila fuori casa sono un bottino più che soddisfacente in un avvio di campionato da incorniciare per l’Adamant di coach Benedetto. "Sono contento, abbiamo condotto per tutta la partita restando sempre in vantaggio - le parole del tecnico -, due vittorie fuori casa vogliono dire tanto. Se devo trovare un difetto a questa squadra e che ancora le manca il killer instinct, a volte gigioneggiamo un po’ e ci specchiamo su noi stessi, facendo rientrare gli avversari. Però non dimentichiamoci che questo è un gruppo giovane, con soli tre over 30, e tanti ragazzi sotto i 25 anni che giocano come dei veterani. I nostri giocatori più esperti ci stanno dando una mano, anche stavolta hanno fatto canestri importanti nei momenti clou della gara. È un avvio di stagione positivo, resta un po’ di rammarico per quella prima gara con Livorno, in cui ci è mancato Marchini e siamo andati ad un soffio dalla vittoria. Il nostro calendario non era facile, difatti domenica prossima affronteremo un’altra corazzata come Caserta, ma giocando così possiamo infastidire chiunque".

Una gara, quella con la Virtus, che per lunghi tratti ha ricordato quella di San Severo, dove Ferrara ha sempre condotto resistendo ai tentativi di rimonta degli avversari. Quattro punti in tre partite è oro che luccica, ma come ha detto Benedetto potevano essere sei se quel tiro di Pellicano fosse entrato. Ora sotto con Caserta, altra candidata alla promozione che salirà alla Bondi Arena domenica prossima.

j.c.