Benedetto sfida Forlì alla Baltur Arena: decisiva per i playoff e la salvezza

La settimana più lunga. Due giorni e alla Baltur Arena arriva Forlì, con palla a due spostata alle 18.30 come su tutti i campi in quest’ultima giornata di stagione regolare, dove la Benedetto un occhio lo darà per certo, ma l’altro dovrà per forza di cose restare spalancato sul match contro i romagnoli. Anche perché, a scanso di parole e voci varie, quella di domenica a Cento sarà partita vera, con la squadra di Martino che si giocherà un piazzamento migliore in classifica per ottenere il fattore campo nei prossimi playoff e quella di Di Paolantonio, come risaputo, per salvarsi direttamente ed evitare la pericolosa roulette dei playout. Ma il gm Nicolai, a quest’ultima eventualità, non ci vuole nemmeno pensare. "Intanto dobbiamo pensare a noi, e basta, soltanto alla nostra di partita, senza farci ne influenzare e ne condizionare dagli aggiornamenti che arriveranno dagli altri campi – ribadisce –. Siamo concentrati solo su Forlì e sul fatto che dovremo batterli, con la massima attenzione e con nessuna distrazione. Faremo di tutto per riuscirci, pur sapendo bene che loro sono in gran forma e che, come noi, si giocano tanto nei prossimi 40 minuti". Nessuno scenderà in campo per fare dei favori, men che meno la Sella, a cui però potrebbe addirittura bastare anche la sconfitta per salvarsi, a patto che Livorno batta la Fortitudo al PalaMacchia: a quel punto, infatti, anche una sconfitta di Cremona verrebbe "oscurata" dall’arrivo a tre in classifica, con l’avulsa che andrebbe a premiare i biancorossi (2-0 con la Libertas e 1-1 con la Juvi). Ma come già ripetuto più volte da Nicolai, a Cento, nessuno ha intenzione di fare calcoli, ma di giocare una partita sulla scia di quelle proposte da gennaio in avanti, facendo affidamento anche sul calore del popolo centese. "Il destino è tra le nostre mani e dobbiamo esserne consapevoli. Se cominci a pensare agli altri allora hai già finito, e poi io sono convinto, come dico da sempre, che questo gruppo abbia tutti i mezzi per salvarsi e, di conseguenza, anche per vincere domenica. Dopo un avvio difficile, i ragazzi sono cresciuti tanto, lavorando bene e uniti, e, per come hanno interpretato il girone di ritorno, meriterebbero di salvarsi, non soltanto per i punti fatti, ma anche per le prestazioni e la capacità di stare dentro alle partite. E io mi auguro che la salvezza arrivi proprio domenica, in casa, davanti alla nostra gente. La chiave per portarla a casa? Consapevolezza, siamo questi e siamo forti, senza alibi e senza paura". Tutta la carica di Nicolai, ottimista anche per quanto riguarda il pieno recupero di Devoe. "L’intossicazione alimentare che lo ha colpito la settimana scorsa è stata molto pesante, ma piano piano ha ripreso ad allenarsi: domenica ci sarà".

Giovanni Poggi