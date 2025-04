Benedetto sfida Forlì: partita decisiva per la stagione e i playoff

La carica del Settore Zimmer, ieri alla Baltur Arena a presenziare per uno degli ultimi allenamenti di una settimana che porta dritta alla partita di domani in casa con Forlì (ore 18.30), match che vale la stagione e anche una bella fetta di storia recente della Benedetto. Ormai dimenticato il ko di sette giorni fa a Cividale, la Sella in questi giorni ha avuto modo di concentrarsi unicamente su stessa, recuperando energie fisiche e mentali, per prepararsi al meglio ad un derby che si preannuncia scottante, visti il forte desiderio di entrambe di portare a casa i due punti, seppur per obbiettivi sostanzialmente diversi. Vincerà la voglia di "sopravvivenza" centese o quella di aggiudicarsi un notevole vantaggio ai prossimi playoff dei romagnoli? Tutto verrà chiarito al termine di 40 minuti da vivere d’un fiato e in un palazzetto che si prepara al tutto esaurito, con la solita corposa presenza di supporters provenienti dalla vicina Forlì. Che in campionato ha ripreso a viaggiare spedita, ad un ritmo incalzante, con cinque vinte nelle ultime sei, nonché undici nelle ultime quindici: lasso di tempo in cui soltanto la promossa e corazzata Udine è riuscita a far meglio, non a caso conquistando con largo anticipo la vetta della Serie A2.

Gli uomini di Martino sono quarti, a +2 sull’accoppiata Rieti-Cividale e per stare il più tranquilli possibile, congelando l’attuale posizione, necessitano come detto di un’altra vittoria, dopo averne collezionate 23 su 37 gare. Nove in meno ne ha raccolte la Benedetto (14), che però nel girone di ritorno si è scoperta tutta un’altra squadra rispetto a quella arrancante e in difficoltà dei primi mesi, fragile e spuntata nello sciogliersi davanti ai primi break. Per la salvezza, restando in ambito di classifica, potrebbe addirittura "bastare" una sconfitta, a patto che Livorno faccia il suo dovere in casa con la Fortitudo (e senza quindi dover dipendere dal risultato di Cremona), ma di rischi, da queste parti, nessuno ha intenzione di correrne.

Sa bene come si vince Forlì, tra i roster più esperti e profondi della lega, con il croato Perkovic in prima linea (15.5 punti, 3 rimbalzi e 3 assist a gara), seguito dall’Usa ex Avellino, Tortona e Brindisi, Harper (11.9 punti e 4.8 rimbalzi). Poi, l’ormai fu azzurro Gaspardo (11.6 e 5.8), l’esterno Parravicini (8.2 e 2 assist), oltre agli eterni Cinciarini e Pascolo, supportati dai lunghi Magro e Del Chiaro, affiancati da un altro duo di quantità ed esperienza, Pollone-Tavernelli.

Giovanni Poggi