Benedetto XIV lancia la nuova campagna abbonamenti alla Pinacoteca Il Guercino

I campionati non sono ancora terminati, ma la Benedetto XIV non perde tempo e presenta la nuova campagna abbonamenti. Lo ha fatto ieri sera nella Pinacoteca “Il Guercino”, cuore artistico e culturale della città. A presentare la serata il gm Renato Nicolai, il vicesindaco Vito Salatiello, l’assessore alla cultura Silvia Bidoli, il responsabile marketing della società Alessandro Livreri e Thomas Marzioni, responsabile ticketing e comunicazione. Presente anche Stefania Correggiari, membro dell’Associazione Cento in Vetrina.

"La data del 27 aprile ha segnato per noi la fine di una stagione esaltante e l’inizio di una nuova avventura – ha dichiarato Nicolai –, in quella giornata abbiamo percepito la forza di una città che si riconosce in una squadra. Ora vogliamo restituire tutto questo affetto con una stagione ancora più coinvolgente".

Il claim scelto per la nuova campagna – “Mi sento il cuore a mille” – vuole essere un messaggio diretto alla comunità: ogni singolo tifoso, ogni cittadino, ogni commerciante ha un ruolo centrale nel successo della squadra. Nonostante il mercato estivo debba ancora iniziare e il roster da allestire, la società ha scelto di anticipare l’apertura della campagna abbonamenti con fiducia e determinazione. I prezzi resteranno invariati rispetto alla passata stagione, a conferma della volontà del club di incentivare la partecipazione e rendere il palazzetto sempre più accessibile.

Tra le novità di quest’anno, una fase di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione attiva fino al 15 giugno, con omaggio della maglia ufficiale della campagna. Poi convenzioni e scontistiche speciali in collaborazione con il comitato “Centro vetrina” per tutti gli abbonati nei negozi del centro storico, progetti dedicati alle scuole, alle associazioni culturali e sportive del territorio, per avvicinare i giovani allo sport, alla cultura e alla comunità, e infine abbonamenti Family e Family Plus, per le famiglie.

Le vendite prenderanno il via già mercoledì 26 maggio presso B.Box.