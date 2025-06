Benedetto XIV rinnova il contratto con coach Di Paolantonio fino al 2027

La Benedetto XIV è lieta di annunciare il prolungamento del contratto con coach Emanuele Di Paolantonio fino al termine della stagione 26/27.

Alla sua prima stagione sulla panchina biancorossa, il coach ha raggiunto l’obiettivo della salvezza diretta, dimostrando sin da subito grande senso di appartenenza e una leadership riconosciuta da tutto l’ambiente.

Il rinnovo è frutto della forte sintonia costruita con società, staff e tifosi, elemento centrale per dare continuità al progetto. C’è entusiasmo da entrambe le parti e tanta voglia di ripartire insieme. Un segnale chiaro di fiducia e coesione, per guardare con convinzione a ciò che verrà e programmare con calma e ragionevolezza al futuro.

Il coach ci ha tenuto a caricare subito l’ambiente: "Sono molto contento di poter continuare insieme il percorso intrapreso lo scorso giugno. Ho grande carica e motivazione per lavorare ancora meglio di come abbiamo fatto, e centrare nuovamente i nostri obiettivi. Ringrazio il Club, il presidente Fava, tutto il CdA, e Renato Nicolai per la fiducia, che non vedo l’ora di ripagare sul campo. Colgo l’occasione per salutare tutti i nostri tifosi...ci vediamo presto, più carichi che mai!".