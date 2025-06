Benedetto XIV saluta Benvenuti, Possamai in arrivo a Cento

Per un Benvenuti che saluta, c’è un Possamai che potrebbe arrivare a Cento. Ancora pedine in movimento sullo scacchiere della Benedetto XIV, che ieri, con un post sui propri social accompagnato da un collage con le foto più significative del suo biennio centese, si è ufficialmente congedata dal 30enne lungo toscano, nonché capitano nell’ultimo e decisivo spezzone di stagione. "Combattente instancabile, protagonista della storica salvezza che ci permetterà di giocare ancora la seria A2 – si legge sulle pagine del club –. La Benedetto XIV lo ringrazia per i risultati costruiti in questi due anni di collaborazione, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera professionale". Da Cento a Bologna, direzione Fortitudo, alla corte di Attilio Caja, dopo una stagione completa da 38 partite giocate a 26 minuti medi, con 10 punti e 6 rimbalzi, frutto anche del lavoro e degli sforzi fatti per recuperare in quasi un anno trascorso ai box dopo il grave infortunio subito nell’autunno 2023 (rottura del crociato) che lo aveva costretto a saltare quasi tutto il campionato (appena 7 gare disputate). Al suo posto, un profilo più giovane (classe 2001) ma già con diverse esperienze alle spalle, specialmente in A2. Prima dell’ultima esperienza a Cantù, con cui ha conquistato la promozione in Serie A (anche se da spettatore nei playoff visto l’"affollamento" nel roster, sempre fuori dai 12 e senza mai scendere sul parquet), Luca Possamai (foto) si era infatti messo bene in mostra nel triennio a Chiusi (7+6 di media nel 23/24, ultima annata in Toscana), lì dove era stato girato in prestito dalla Reyer Venezia, club d’origine con cui aveva completato l’intera trafila del settore giovanile. In Brianza per lui, 28 partite a 5,4 punti e 4 rimbalzi di media.

Giovanni Poggi